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Doktorun WhatsApp grubundaki paylaşımına suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:03 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde görevli bir doktor hakkında, iş arkadaşlarıyla kullandığı WhatsApp grubunda İslami değerlere haraket içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Samsun'un Bafra ilçesinde görevli bir doktor hakkında, iş arkadaşlarıyla kullandığı WhatsApp grubunda İslami değerlere haraket içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla aralarında Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile siyasi partilerin ilçe temsilcilerinin de yer aldığı grup, suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu paylaşımı kınamak için Bafra Belediye Başkanı Kılıç, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, CHP İlçe Başkanı Vahit Perçin, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, İYİ Parti İlçe Başkanı Aydoğan Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Abdurrahman İsmailoğlu ile Diyanet-Sen, Sağlık-Sen, Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen temsilcileri, bazı hastane çalışanları ile vatandaşlar Bafra Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Belediye Başkanı Kılıç, burada yaptığı açıklamada, "Toplumun sinir uçlarıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Hele de doktorluk mesleğini icra eden birinin bu tür bir olayı doktorlarla ilişkilendirmeye hiç hakkı yok. Yüzlerce, binlerce doktorla böyle bir paylaşımın ilişkilendirilmesi en azından bu mesleğe bir hakarettir. Doktora hakarettir. Biz bunu kınıyoruz. Toplum olarak da bunun takipçisi olacağız." dedi.

Diyanet-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Murat Akkuş, Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktorların bulunduğu WhatsApp grubunda İslami değerlere hakaret eden doktor Ş.O'yu kınadıklarını belirtti.

Açıklamaların ardından grup, daha sonra Bafra Adliyesine geçerek suç duyurusunda bulundu.

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Bafra Samsun

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