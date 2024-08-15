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Doktorun yaptığı usulsüzlük fena patladı!

15.08.2024 15:52
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Aydın'ın Didim Devlet Hastanesi'nde bir doktorun, hastalardan usulsüz para aldığı iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Aralarında medikal ürün satıcılarının da bulunduğu hastalarından usulsüz para aldığı iddia edilen doktorla birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden doktor M.Ç. (47) ile medikal ürün satıcısı E.Ö. (55) tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Doktorun yaptığı usulsüzlük fena patladı!

Aydın Didim’de Didim Devlet Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapan doktor M.Ç.'nin hastalardan usulsüz para aldığının iddia edilmesi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, önceki dönemlerde hastane hizmeti alan 56 kişinin ifadesine başvurdu. Mağdurların ifadelerinden M.Ç.'nin burun estetiği operasyonu için gelen hastalara ameliyatın ücretli olduğu konusunda bilgilendirip, kişi başı yaklaşık 30 bin lira istediği ortaya çıktı.

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HASTALARA BİR FİŞ, FATURA YA DA MAKBUZ VERMEDİ

Doktor M.Ç operasyonda gerekli malzemeleri temin etmeleri için hastalarını medikal ürün satıcısı E.Ö.'ye yönlendirdiği belirlendi. E.Ö.'nün hastalardan kullanılan medikal malzemelere göre, 6 bin TL ile 20 bin TL arasında ödeme aldığı, alışveriş sonrasında herhangi bir fiş, fatura ya da makbuz vermediği ve kredi kartı ile ödeme kabul etmediği tespit edildi. Ayrıca, medikalden hastalara herhangi bir malzeme teslimi olmadığı da saptandı. Bunun üzerine M.Ç. ile E.Ö. ve 2 çalışanı dün gözaltına alındı.

DOKTOR VE MEDİKAL SATICI TUTUKLANDI

Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve E.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Doktor Aydın
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