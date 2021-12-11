HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktorunu ve hemşiresini bu hale getirip kaçmıştı! Hastanedeki dehşette yeni gelişme

Doktorunu ve hemşiresini bu hale getirip kaçmıştı! Hastanedeki dehşette yeni gelişme

11.12.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da diş tedavisinin olmadığını iddia eden bir hasta polikliniğe giderek doktoru ve hemşiresini darp etmişti. Saldırı sonrası hastaneden kaçan hasta, polis ekiplerince evinde yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorunu ve hemşiresini bu hale getirip kaçmıştı! Hastanedeki dehşette yeni gelişme

Olay, dün Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Polikliniğinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün hastanede Diş Hekimi Özlem Danacı’ya diş yaptıran hasta U.E., dün polikliniğe giderek takılan dişinin olmadığını söyledi. Bu sırada hasta tedavi eden Diş Hekimi Özlem Danacı, elindeki hastanın tedavisini tamamlayıp kendisinin tedavisi ile ilgileneceğini söyledi.

HASTA KAYITLARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İddiaya göre, hasta U.E., Diş Hekimi Özlem Danacı’ya saldırıp saçını çekti, kafasına ve omuzuna yumruk atı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen hemşire Ebru Bülbül’ü de darp eden saldırgan, oluşan kalabalıktan istifade ederek hastaneden kaçtı. Olay, polise haber verildi. Hasta kayıtlarından yola çıkarak saldırganın kimliğini tespit eden ekip, şahsı evinde yakaladı.

Hastanede dehşet! Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbettiHastanede dehşet! Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti

DOKTOR VE HEMŞİRE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Salgan U.E., İlyasköy Polis Merkezine teslim edilirken, darp sonucu yaralanan Diş Hekimi Özlem Danacı ve hemşire Ebru Bülbül Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem Danacı’nın hastanenin beyin cerrahi servisine yatışı yapıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan saldırgan U.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

Samsun'da sağlıkçılara şiddet! Doktorun saçını çekip hemşireyi darp ettiSamsun'da sağlıkçılara şiddet! Doktorun saçını çekip hemşireyi darp etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!Sevgilisini öldüren Gizem'den korkunç iddia!
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Vahşet! Eşinin ve 2 yaşındaki çocuğunun boğazını kestiVahşet! Eşinin ve 2 yaşındaki çocuğunun boğazını kesti
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

'Ehliyet dersi' veren yarışmacı 'trafik kuralı' sorusunda elendi! "Sanırım caps oldunuz Canan Hanım"

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Yeni kararı duyurdular!

Yeni kararı duyurdular!

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.