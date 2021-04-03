Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Antalya'da oturan Sema Doğan, 6 yıl önce kontrol amaçlı gittiği hastanede hormon testi için analiz yapılırken tıbbi sekreterin bilgisayarda farkında olmadan prolaktin ölçümü talep etmesi sonucu, akromegali hastası olduğunu öğrendi. Yanlışlıkla istenen test sonrası sonuçlarda prolaktin değeri yüksek çıkınca farklı testler de uygulanan Doğan'ın vücudunda, growth (büyüme) hormonunun da fazlalığı fark edildi. Tetkiklerde akromegali hastalığı teşhisi konulan Doğan, vücudunun fazla büyüme hormonu salgıladığını öğrendi. Tedavi sürecini aksatmadan yürüten Doğan, doktorunun 'Bu hastalık erken öldürür' sözüyle hayatında değişiklik yapmaya karar verdi.

HAYALLERİNİN PEŞİNDE İL İL GEZİP, ZİRVEYE TIRMANIYOR

Çocukluğunda dağlara tırmanma hayali kuran Doğan, hastalığı nedeniyle kronik engelli birey olarak ilk etapta tırmanış eğitimi aldı. Daha sonra Antalya ve çeşitli illerde dağlara tırmanış gerçekleştiren Doğan, Türkiye'nin farklı illerine seyahatler gerçekleştirdi. Her ilin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini ziyaret eden Doğan, kendisini gezgin olarak tanımlayıp, yaşamını hayallerini gerçekleştirmeye adadı. Son olarak Niğde'de Demirkazık Dağı'na tırmanan Doğan, pandemi sonrası gitmeyi çok istediği ülkeleri ziyaret edeceğini söyledi. Kendisini 'aklına ilk geleni yapan', 'hayallerinin peşinde koşan gezgin' sözleriyle tanımlayan Doğan, hastalığının şu ana kadar vücudunda görünür herhangi bir belirtti göstermediğini anlattı.