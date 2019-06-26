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Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

YALOVA’da beyin kanaması teşhisi konulan kadın hasta N.Y.

Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da beyin kanaması teşhisi konulan kadın hasta N.Y. (69), özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından bilinci açık şekilde, konuşarak ameliyat edildi.
N.Y. adlı kadın hasta, selülit şikayeti ile özel bir hastanenin Ortopedi Polikliniği’ne başvurdu. Yatarak tedavisi uygulanan hastanın sağ kolunda ve bacağında dört gündür devam eden ve yavaş ilerleyen kuvvet kaybı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından muayene edilen hastada ‘subakut subdural hematom’ yani beyin kanaması teşhis edildi. Acilen ameliyata alınan hastaya yaşı gereği genel anestezi uygulanmadı. Lokal anestezi altında bilinci açık şekilde, konuşarak gerçekleştirilen ameliyatı başarılı sonuçlandı. Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta, iki gün içinde yürümeye başladı. İşlem sonrası açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel, hastanın sağlığının hızla iyiye doğru gittiğini söyledi.

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Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı olduDoktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu

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