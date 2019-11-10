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Dokuma halılar zamana direniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:18 | Son Güncelleme

TÜRK kültürünün vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan, ilmek ilmek işlenen el emeği, göz nuru dokuma halılar zamana direniyor.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - TÜRK kültürünün vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan, ilmek ilmek işlenen el emeği, göz nuru dokuma halılar zamana direniyor.
18 yıl önce memleketi Konya'dan Antalya'ya yerleşen Mustafa Canlı (36), 15 yaşında annesinden öğrendiği halı dokumacılığını meslek edindi. Tarihi Kaleiçi bölgesinde halı, kilim ve hediyelik eşya satan bir dükkanda halı dokuyup, eski halıların onarımını yapan Canlı, son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan zanaatını icra etmeye çalışıyor. Fabrikasyon halıların çıkmasıyla birlikte ilmek ilmek işlenen dokuma halılara ilginin gün geçtikçe azaldığını belirten Mustafa Canlı, el emeği dokuma halıların zamana direnmeye çalıştığını söyledi.
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER ARASINDA
Küçük yaşlarda annesinin halı dokuduğunu, okuldan çıktıktan sonra ona yardımcı olduğunu anlatan Mustafa Canlı, mezun olduktan sonra halı ustalarının yanına giderek atölyelerde çalıştığını belirtti. Halı dokurken yüne dokunmanın, ilmek atmanın ve o esnada çıkan sesin kendisini etkilediğini vurgulayan Canlı, Türk kültürünü, el sanatıyla birleştirerek yaşattığını anlattı. Halı dokumayı, tamir, tadilat ve bakım işlerini yaparak kendisini her geçen gün geliştirmeye çalıştığını kaydeden Canlı, usta öğretici belgesi alarak Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine halıcılığı öğretip, mesleğinin bitmemesi için çabaladığını söyledi. Halı dokumacılığının unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini vurgulayan Mustafa Canlı, çırak yetişmediğini, eleman sıkıntısı çektiklerini belirtti.
DOKUMA HALILAR YERİNİ FABRİKASYON HALILARA BIRAKTI
Halı ve kilime artık rağbet olmadığını vurgulayan Mustafa Canlı, fabrikasyon ürünlerin daha çok talep gördüğünü anlattı. El dokuma halılara ilginin azalmasıyla artık dokuma halı yapan yerlerin de yavaş yavaş kapandığını belirten Canlı, sektördeki kişilerin eskisi gibi para kazanamadığı için başka mesleklere yöneldiğini söyledi. Canlı, “Bakımı ve yıkaması çok zor dokuma halılar yerine fabrikasyon halılar tercih ediliyor. Zamanla modernleşmeye başladık. Halıların koltuğa ve perdeye uyumuna dikkat eder olduk. Bu yüzden dokuma halı satan kişiler sıkıntı yaşamaya başladı. Fakat Avrupalılar Türk kültürünü sevdiği için bizlerden dokuma halı alarak dekorasyon amaçlı evlerinde kullanıyor" diye konuştu.
400 YILLIK HALILARIN ONARIMI YAPILIYOR
Antalya'ya gelen turist sayısının fazla olduğunu, fakat turist kalitesinde düşüş yaşandığını belirten Mustafa Canlı, önceki yıllara göre dokuma halı satışlarının azaldığını anlattı. Bir halıyı boyutuna göre 1 aydan 1 yıla kadar işlediklerini söyleyen Canlı, "Yaptığımız her şeyi el emeğiyle yapıyoruz. Dokuması 2 yıl süren ipek halılarımız da olabiliyor. Bazı müzelerden ve koleksiyonculardan gelen dokuma halıların parçalarının onarımını da yapıyoruz. 300-400 yıllık halı kilim parçalarını kumaş üzerine monte ediyoruz. Ürüne zarar vermeden titizlikle işimizi yapıyoruz. Yeni neslin de bu sanatı devam ettirmesini istiyorum" dedi.

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