Dokümanlarını alamayan tutuklunun başvurusu reddedildi

Anayasa Mahkemesi, ceza infaz kurumuna kargoyla gelen ders kitapları dışındaki dokümanların kendisine teslim edilmemesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri süren tutuklunun bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 16 Kasım 2016 tarihli yazısında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 62. maddesi uyarınca ceza infaz kurumlarında terör suçundan tutuklu ve hükümlü olarak bulunanlara, öğretimine devam edenlere gelen ders kitapları hariç kargo yoluyla ya da yakınları aracılığıyla gelen hiçbir dokümanın teslim edilmemesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu yazıda, talep edilen hukuki mevzuatın ve kurum kütüphanesinde bulunmayan yayınların ise ücretleri tutuklu ve hükümlülerin emanet para hesabından karşılanması koşuluyla ceza infaz kurumu aracılığıyla temin edilebileceği belirtildi.

İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu da ilgili Kanun ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yazısına dayanarak kurumda terör suçundan tutuklu ve hükümlü bulunanlara, kargo yoluyla ya da yakınları aracılığıyla gelen dokümanların teslim edilmemesine karar verdi.