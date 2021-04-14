HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dokunan yanar! Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin lira

Dokunan yanar! Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin lira

14.04.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters laleler, bahar ayının gelişiyle çiçek açtı. Ters laleleri koparmanın cezası ise 60 bin TL.

Dokunan yanar! Bu çiçeği koparmanın cezası 60 bin lira

Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çiçek açan laleler görsel bir şölen sunuyor.

AW294998_02

Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçılarından Mehmet Gören, “Ters laleler nisan ayının ilk haftasında açar ve 3. haftasında çiçeklerini dökmeye başlar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yaprak demetiyle bilinir. Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 60 bin TL’dir. İnsan burada huzur buluyor. Ters laleler boyunlarını büktüklerinde hüznü çağrıştırmaktadır. Bahar ayının en renkli simasıdır. Ters lale bölgemize sonradan gelmiş bir çiçek değildir. Buranın endemik türlerinden biridir. Korunması gerekir. Doğasında güzeldir, sökülüp götürülmemelidir” dedi.

AW294998_03

Fotoğraf sanatçısı Yasin Mortaş ise, “Ağlayan gelin utangaçtır, yüzü hep yere bakar. Rengini utangaçlığından almıştır belki de, yüzü al aldır. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Binboğa Dağları’nda doğal olarak yetişir. Kalabalıklardan uzak olmayı sever, kuytu yerlerde için için ağlar, onun içindir ki ağlayan gelin denmiştir. Baharla beraber gözyaşı hiç dinmediği için diğer çiçeklerin hüzünlü kardeşidir. Kokusu olmasa da utangaçlığı ve ağlamaları insanları hep kendine çekmiştir. Bizlerde buraya gelerek bu görsel şöleni fotoğraflamak istedik” ifadesini kullandı.

AW294998_05

AW294998_06

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Metrelerce yüksekten böyle uçtuMetrelerce yüksekten böyle uçtu
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

Simpsonlar'dan Bitcoin için sonsuzluk mesajı!

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

İlçeyi savaş alanına çeviren kavga

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada şaşırtan sonuç

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.