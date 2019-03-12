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Dokunduğu soba sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi’nde meydana geldi.

Dokunduğu soba sonu oldu

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde elektrik kaçağı yapan sobaya dokunan 3 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Damlasu Mahallesi’nde meydana geldi. Asiye Çanakçı (3), elektrik kaçağı olduğu öne sürülen sobaya dokundu. Sobaya dokunan çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı. Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapılan çocuk ardından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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