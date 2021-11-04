Dokunmatik ekranlı bilgisayar: Huawei MateBook 14s incelemesi

Biliyorsunuz Huawei, laptop modellerinde 3:2 görüntüleme oranını tercih ediyor ve bu sayede 16:9 görüntüleme oranına kıyasla ekranda daha fazla verinin tek seferde görüntülenmesi mümkün oluyor. Ekranın dokunmatik bir ekran olduğunu söylemeliyiz.

Tabii ekranın görüntüleme kalitesi de önemli. 2520×1680 çözünürlük sunan bu ekran, aynı zamanda %100 sRGB renk gamına sahip. Parlalık değeri ise, 400nit. Bu, özellikle online video servisleri üzerinden bir şeyler izlediğinizde görebileceğiniz bir detay.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bunun yanında çift kanal 16 GB LPDDR4x RAM ve entegre olarak Intel Iris X Graphics ekran kartı bulunuyor. Depolama tarafında da 512GB SSD mevcut. Deneyimlerimiz itibarıyla ürünün genel performansından memnun kaldığımızı söylemeliyiz.

Adobe Photoshop ve Adobe Premiere gibi fotoğraf ve video düzenleme programlarını rahatlıkla çalıştırdık ve hızlı sonuçlar aldık. PC’nin yük altında olduğu uzun süreli deneyimlerde de ciddi bir ısınma düzeyiyle, gürültülü bir çalışmayla karşılaşmadık.

Huawei MateBook 14s, oyun odaklı bir ürün değil, ama yine de oyunları deneyimleme şansınız var. Örneğin biz, Rockstar Games’in GTA IV’ünü orta ve yüksek grafik ayarlarında, FHD çözünürlükte akıcı olarak oynayabildik.

MateBook 14s, şarj ve pil ömrü tarafında da iddialı bir bilgisayar. Öncelikle, ürünün 90w Süper Şarj adaptörü ve uzun bir Type-C bağlantı kablosuyla geldiğini belirtelim.

Adaptörün boyutu neredeyse bir akıllı telefon adaptörü kadar. Acil bir durumda, 15 dakika şarj ederek 3 saat civarı ek çalışma süresi elde edilebilirken, Huawei, ofis çalışmaları için bu ürünün tek şarj ile 11 saat kullanılabileceğini belirtiyor.

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