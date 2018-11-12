Sony Interactive Entertainment America, Ekim ayında elinde bulundurduğu DualShock patentini güncelleyerek yeni bilgilerin yayılmasına vesile oldu.

Ortaya çıkan güncelleme detaylarında PlayStation 5 için geliştirilen dokunmatik ekranlı bir DualShock'un yapım aşamasında olduğu göze çarpıyor. Patent, ABD Patent Ofisi aracılığıyla güncellenmiş durumda ve Sony'nin henüz duyurmaktan kaçındığı yeni konsolu hakkında pek çok bilgi içeriyor.

Patent detayları oldukça teknik dille belirtilmiş ancak AlphaFoxWarfare tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre bu patentin ana odak noktasının dokunmatik ekranlı bir DualShock üzerine olduğu belirtilmiş.

Dokunmatik ekranlı DualShock yolda!

Patent DualShock 4'ün güncellenmiş bir versiyonu gibi duruyor. Aradaki tek fark ise ortasında bulunan yüksek çözünürlüklü dokunmaktik ekran. Eğer yeni nesil konsollarla beraber bu tarz bir DualShock bizlerin beğenisine sunulursa, oyun dünyasında köklü değişiklikleri beraberinde getirebilir.

Sızıntıların ardından Sony kanadı henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Bu teknolojinin oyunlar içerisinde nasıl bir yeri olacağı konusunda henüz net bir detay bulunmuyor. Konu hakkında daha fazla detay elimize ulaştıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Peki ya siz dokunmatik ekranlı bir DualShock düşüncesine nasıl bakıyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

