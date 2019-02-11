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Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de geliştirilen yüzey algılama teknolojisi ile ilk kez dokunmatik yerli elektrik anahtarları ve kontrol panelleri üretildi.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Aktoğan, geliştirdiği yüzey algılama teknolojisi ile elektronik ürünleri dokunma teknolojisi ile buluşturuyor.

Türkiye’de geliştirilen yüzey algılama teknolojisi ile ilk kez dokunmatik yerli elektrik anahtarları ve kontrol panelleri üretildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Görevlisi Ahmet Aktoğan, geliştirdiği yüzey algılama teknolojisi ile elektronik ürünleri dokunma teknolojisi ile buluşturuyor. Aktoğan, yerli algoritma ve tasarımlarla mekanik ve membran tuş takımlarını revize etmeden pin ve haberleşme protokolleri ile dokunmatik hale getiriyor. Trabzon Teknokent içerisinde kurduğu Atlas Teknoloji Hizmetleri şirketinde Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren Ahmet Aktoğan, üretim altyapısını kurmak için yatırımcılardan destek bekliyor.
Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini Trabzon Teknokent’te devam ettirdiklerini dile getiren Ahmet Aktoğan, “Herhangi bir yalıtkan yüzey cam, ahşap, kağıt, karton, porselen gibi yalıtkan yüzeyleri arkasına bizim tasarlamış olduğumuz elektronik devre ve yazılımı koyduğumuzda klasik elektromekanik tuş takımlarının yerine kullanılabilecek dokunmatik tuş takımı üretiyoruz. Elektronik devreyi herhangi bir yalıtkan yüzeyin arkasına koyduğumuzda bu yüzey dokunmatik hale geliyor. Suya ve neme dayanıklı hareketli parça içermeyen her türlü elektronik ve elektrikli cihazın kumandasını, kontrolünü sağlayacak insan, makine arayüzleri ve cihazlar üretiyoruz” dedi.
Türkiye’de dokunmatik yerli elektrik anahtarlarının Ar-Ge çalışmalarının ilk kez yapıldığına dikkat çeken Aktoğan, “Vatandaşlar geleneksel tuş takımlarından kurtulacak. Ürünleri daha çekici ve kolay kullanımlı kullanıcı dostu haline getirecek. Maliyetleri düşecek. Ürünlerin ömürleri uzayacak. Kimyasal ortamlara dayanıklı olduğu için her ortamda cihazlarını rahatlıkla kullanacak ve uzun ömürlü olarak hizmet verebilecek. Türkiye’de Ar-Ge’sini ilk biz yaptık. Yazılım ve donanımı tamamen yerli. Patentleri bize ait. Tasarımını kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ve üretimini yaptığımız ürünler. Ürünlerimizi hareket algılama, kullanıcının sadece dokunarak değil de, cihazının karşısında bazı hareketler yaparak yönetmesi üzerine geliştirmeler yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Son dönemlerde yerli projelerdeki artışın en temel sebebini teşviklere bağladığını belirten Aktoğan, “Mikro ölçekten, makro ölçeğe kadar her türlü girişimci bir şekilde bu destek ve teşviklere ulaşabiliyor. Bir Ar-Ge sürecinin maliyetlerini insanın kendi sermayesinden karşılaması hatta büyük şirketlerin bile kendi sermayesinden karşılaması zor. Çünkü, ArGe faaliyetleri uzun süreli ve sonucu belirsiz faaliyetlerdir. Devlet teşvikleri bu konuda motive edici ve kışkırtıcı bir rol oynuyor. Aynı zamanda Teknokent’lerin de yaygınlaşması girişimcilerin orada bir çalışma alanı bulmasını sağlıyor” diye konuştu.
Üretilen dokunmatik anahtarlara, termostatlara, kazan kontrol cihazlarına ve deney deney setlerine talebin olduğunu kaydeden Aktoğan, “Yurtdışındaki rakiplerimiz ile yazışıyoruz. Yurt içinde henüz daha bizim yaptığımız ürünlerle alakalı rakip firmalar olmadı ama olmasını arzu ederiz. Çünkü rekabet her zaman ürünün ve hizmetin daha gelişmesinde faydalı olacaktır. Ürettiğimiz projelere talep var. Üretim altyapımızı tamamen kuramadık. Altyapımızı kurduktan sonra talep, bizim ortaya koyacağımız ürün çeşitliliğiyle artacaktır. Üretim altyapısı için iki yol üzerinde gidiyoruz. Acelemiz var bir an önce üretim yapmamız gerekiyor. Büyük üretimlerle hem ülkemizin döviz girdisini katkı sağlamak hem de şirketimizi büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji

Dokunmatik kontrolde yerli teknoloji
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