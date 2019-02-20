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Dokunsalar yıkılacak, mahalleli tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Tokat’ta yıkılma tehlikesi olan tescilli iki katlı ahşap ev, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.Mahmut Paşa Mahallesi Behzat Bulvarı’nda yaklaşık 10 yıldır boş durumda olan ahşap ev her an yıkılabilecek durumdaki görüntüsü ile çevreye tehlike saçıyor.

Tokat’ta yıkılma tehlikesi olan tescilli iki katlı ahşap ev, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
Mahmut Paşa Mahallesi Behzat Bulvarı’nda yaklaşık 10 yıldır boş durumda olan ahşap ev her an yıkılabilecek durumdaki görüntüsü ile çevreye tehlike saçıyor. Yoğun trafiğin olduğu caddeye yakın mesafede bulunan eski bina yayalar ve araçlar için risk oluşturuyor. Tescilli olması nedeniyle yıkılamayan bina sahipleri tarafında restore ettiremediği için kaderine terk edilmiş durumda. Mahalle sakinleri ise binanın uçması halinde olası can ve mal kaybından endişe ediyor. Şehir merkezinde ayrıca onlarca bina tarihi özelliği nedeni ile yıkılamadığı için çevreye tehlike saçıyor.
Mahalle Muhtarı Cemal Demirel, harabe duruma olan binanın tescilli olduğu için yıkılamadığını kaydetti. Can ve mal güvenliği için biran önce binanın yıkılması gerektiğini ifade eden Muhtar Demirel, "Çok fazla tehlike arz ediyor, korkuyorum. Yangın çıkarabilirler, yanındaki binada oturan insanlar var. Yıkılmak üzere olan evin önünden araçlar yayalar geçiyor. Dört yol ağzında işlek bir yerdeki binanın kimseye zarar veremden yıkılması için bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Rüştü Kemer ise gece ve gündüz korku içerisinde yaşadıklarını belirterek, "Bu bina yoldan gelip geçenlere tehlike oluşturuyor. Belediye otobüsleri, öğrenci servisleri kasis olan binanın önünden yavaşlayıp geçiyor. Her an burada bir tehlike var. O nedenle yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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