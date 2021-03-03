HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili yeni gelişme! Aralarında Enis Berberoğlu da var

Dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili yeni gelişme! Aralarında Enis Berberoğlu da var

03.03.2021 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili yeni gelişme! Aralarında Enis Berberoğlu da var

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte 8 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı.

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Berberoğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"

Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklamaKaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Enis Berberoğlu

En Çok Okunan Haberler

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama

Kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama

AK Partili Çelik'ten 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması

AK Partili Çelik'ten 'İnsan Hakları Eylem Planı' açıklaması

AK Parti'den flaş açıklama: HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır

'HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

'HDP kapatılsın' çağrıları sürerken Yargıtay'dan flaş inceleme kararı

Yargıtay'dan HDP'ye inceleme

Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava aşı' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: 12 milyon dolar ne oldu?

Kılıçdaroğlu'ndan 'bedava aşı' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: 12 milyon dolar ne oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.