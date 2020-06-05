Dokunulmazlıkların kaldırılmasından, milletvekilliklerinin düşürülmesine uzayan süreçte neler yaşandı?

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğluları'nın milletvekilliğinin haklarındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunarak düşürülmesi, AKP ile CHP arasındaki "dokunulmazlık" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Bir çok AKP sözcüsü, üç milletvekilinin üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin süreci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016'da yaptığı "kaldırın dokunulmazlıkları"çağrısının başlattığını savunuyor.

2016'da AKP'nin gündeme gündeme getirdiği ve CHP'nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan millevtekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmış, bu süreçten en olumsuz etkilenen parti ise çok sayıda milletvekili tutuklanan HDP olmuştu.

2016'daki dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan ve üç ismin milletvekiliğinin düşürülmesi ile sonuçlanan süreçte yaşananlar şöyle:

Dokunulmazlıklar nasıl gündeme geldi?

Türkiye siyasetinde milletvekilliği dokunulmazlığı sık sık tartışma konusu oldu. Muhalefet partisi öteden beri milletvekili dokunulmazlığının "kürsü dokunulmazlığı" ile sınırlandırılması gerektiğini savunuyor.