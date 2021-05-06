Dokuz bebek doğurdu, doğumu sadece 15 dakika sürdü

Malili Halime Sisi (25), ülkesinin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildi. Ancak Malili anne, doğumda sağlık personelinin de tetkiklerinde tespit ettiği 7 bebek yerine 9 çocuk dünyaya getirdi.

Anne Sisi'nin sağlık durumunun takibi için bir süre daha yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulması planlanıyor.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

AA ekibi, nadir biçimde dünyaya gelen 9 bebeği hastanede görüntüledi. Kazablanka'daki sağlık kuruluşunun önünde basının oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 9 bebek sahibi anne ile bebeklerinin odası önünde de doktor, hemşire ve hasta bakıcılar yoğun biçimde çalışıyor. Farklı bir doğum tecrübesi yaşayan ve halihazırda yoğun bakım ünitesinde tutulan annenin yüzünden mutluluk ifadesi okunuyor. Çarşamba günü dünyaya gelen 9 kardeş ise ayrı ayrı yataklarda farklı bir odada tutuluyor. Bebeklerin küçük ve narin bedenleri, doktorlar, hemşireler ve görme fırsatı elde edenlerde tebessüme neden oluyor.