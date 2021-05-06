HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dokuz bebek doğurdu, doğumu sadece 15 dakika sürdü

Dokuz bebek doğurdu, doğumu sadece 15 dakika sürdü

06.05.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas'ın Kazablanka kentinde tek seferde 9 bebeği dünyaya getiren Malili anne ve bebeklerinin sağlık durumu iyi yönde seyrediyor. Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği anne ve bebekler dikkatli bir şekilde takip edilirken, doğuma katılan doktor, ''Hepsini çıkarmak 15 dakika sürdü'' dedi.

Malili Halime Sisi (25), ülkesinin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildi. Ancak Malili anne, doğumda sağlık personelinin de tetkiklerinde tespit ettiği 7 bebek yerine 9 çocuk dünyaya getirdi.

Anne Sisi'nin sağlık durumunun takibi için bir süre daha yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulması planlanıyor.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

AA ekibi, nadir biçimde dünyaya gelen 9 bebeği hastanede görüntüledi. Kazablanka'daki sağlık kuruluşunun önünde basının oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 9 bebek sahibi anne ile bebeklerinin odası önünde de doktor, hemşire ve hasta bakıcılar yoğun biçimde çalışıyor. Farklı bir doğum tecrübesi yaşayan ve halihazırda yoğun bakım ünitesinde tutulan annenin yüzünden mutluluk ifadesi okunuyor. Çarşamba günü dünyaya gelen 9 kardeş ise ayrı ayrı yataklarda farklı bir odada tutuluyor. Bebeklerin küçük ve narin bedenleri, doktorlar, hemşireler ve görme fırsatı elde edenlerde tebessüme neden oluyor.

20210505_2_48139298_64853838_Web

''OPERASYON İYİ VE UYGUN ŞARTLAR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ''

Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda sezaryen yöntemiyle doğumunu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yezid Murad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anne Sisi'nin, 5 hafta önce sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirterek, bu süre zarfında ekip olarak anne karnındaki bebeklerin gelişimi için yoğun bir gayret harcadıklarını anlattı.

Murad, "Hanımefendiye, buraya geldiğinde titizlikle yaptığımız muayene ve tahlillerin ardından doğumun zorluğundan bahsedildi ve kendisi dikkatli bir şekilde takip edildi. Operasyon iyi ve uygun şartlar altında gerçekleşti" diye konuştu.

ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Mali'deki hastanede ve Fas'a nakledildikten sonra da en az 7 bebek olduğunu belirlediklerini kaydeden Murad, "Bu süre zarfında annenin karnı çok büyüdü. Bu durum kendisi ve bebekler açısından risk teşkil ettiği için titiz ve dikkatli bir şekilde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırılması kararı aldık" ifadesini kullandı.

Murad, "Operasyon sırasında 9 bebeği gördüğümüzde çok şaşırdık. Bizim için de sürpriz oldu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak tüm senaryolara da hazırdık. Annenin sağlık durumu iyi. Kendisini 24 saat gözetim altında tuttuktan sonra yarın klinikteki odasına alacağız" dedi.

20210505_2_48139298_64853837_Web

''BEBEKLERİN DOĞUMU SADECE 15 DAKİKA SÜRDÜ''

Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunun müdürü ve anestezi uzmanı El-Ulvi Yusuf da sağlık personelinin müdahalesinin, hastanın sağlığını tehdit eden risklerden kaçınmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Hamileliğin 25. haftasından sonraki sürecin bebekler için tehlike arz ettiğine dikkati çeken Ulvi, "Aslında hamilelik süresini 30 haftaya kadar uzatmak istedik ancak bu hafta doğum belirtileri başlayınca sezaryen kararı aldık. Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü." ifadelerini kullandı.

20210505_2_48139298_64853839_Web

20210505_2_48139298_64853840_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMükemmel aşk strese sokuyorMükemmel aşk strese sokuyor
Koronaya karşı dua etmek için maskesiz, mesafesiz toplandılar!Koronaya karşı dua etmek için maskesiz, mesafesiz toplandılar!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Fas

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

Polis ekibine silahlı saldırı! Şehirde alarma geçildi

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum yönetimi büyük bir operasyon başlattı

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

Tam kapanma sonrası 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.