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Dokuz dişli doğan bebek şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde dokuz dişli bebek dünyaya geldi.

Merzifon Devlet Hastanesinde dün doğum yapan Seda Kar'ın (30) dünyaya getirdiği "Elif Nur" adı verilen bebeği kontrol eden doktor, bebeğin 9 tane dişinin bulunduğunu fark etti.

Endişe ve şaşkınlık yaşayan Kar ailesi, doktorların kontrolünün ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

Bebeğin ön iki dişi, soluk borusuna kaçarak çocuğun ölümüne neden olabileceği tehlikesi nedeniyle diş hekimleri tarafından çekildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya bebek

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