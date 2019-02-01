Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hizmete açıldı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veterinerlik Fakültesi hizmete açıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, fakültenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kiraz Veterinerlik Fakültesinin İzmir'in ilk, Türkiye'nin 22'inci fakültesi olduğunu belirtti.
Fakülteyi Kiraz'da açmalarının en önemli nedeninin, ilçenin hayvancılık konusunda sahip olduğu birikim, tecrübe ve istekleri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Hotar, "İzmir'e, Ege Bölgesi'ne, Türkiye'ye, dünyaya örnek olacak bir seviyeye geleceğine de inanıyoruz. El birliğiyle başaramayacağımız bir iş yok. Yeter ki bilimi kucaklayalım, bu birlikteliği koruyalım." dedi.
İleriki yıllarda öğretim faaliyetine başlayacak fakültenin, veteriner hekimlik konusunda kısa sürede büyük yol katedeceğini söyleyen Prof. Dr. Hotar, "En kısa sürede öğrenci almak için tüm girişimlerimizi başlattık." diye konuştu.
Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da gerçekleştirmek istedikleri projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Özçınar, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli projelerimizden biriydi. Bir eğitimci olarak canıgönülden burası için neler yapabileceğimizi düşünürken, herkes canla başla çalışmaya başladı. Bugün görmüş olduğumuz açılış, çok büyük bir emeğin, çok büyük bir fedakarlığın ortaya çıkışıdır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hotar, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Özçınar ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek fakültenin açılışını gerçekleştirdi.
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