Dokuz gencin idam edilmesi protesto edildi

Mısır’da Başsavcı Hişam Berekat’a düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 9 gencin idam edilmesi bir grup tarafından İstanbul Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
Bebek’te bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 9 gencin idam edilmesini protesto etti. Ellerinde taşıdıkları Arapça pankartlarla slogan atan grup, idam kararına tepki gösterdi. Protesto eylemi sırasında konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde bir süre slogan atarak idam kararına tepki gösteren grubun eylemi olaysız bir şekilde son buldu.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum