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Dokuz HDP'li Milletvekili Hakkında Fezleke

19.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Dokuz HDP'li Milletvekili Hakkında Fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani Olayları soruşturması kapsamında aralarında Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın da bulunduğu 9 HDPli milletvekili hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani Olayları soruşturması kapsamında aralarında Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın da bulunduğu 9 HDPli milletvekili hakkında, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun 2 yıl 6 ay hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında hazırlanan fezleke TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ”06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (El Yapımı Patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 Esas sayılı dosya üzerinden yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, halen Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekilleri olan; Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar, Pervin Buldan, hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi gereği yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.”

Hakkında fezleke hazırlanan Hüda Kaya hakkında, 13 rehinenin PKK tarafından öldürüldüğü Gara Operasyonundan sonra yaptığı açıklama nedeniyle soruşturma açılmıştı. Kaya, hükümetin eleştirilerine de hedef olmuştu.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adı geçen HDP milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

Kobani soruşturması kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkında dava açılmıştı. Haklarında fezleke hazırlanan 9 isim ise olayların meydana geldiği 2014’te HDP Merkez Yürütme Kurulu’nda yer alıyordu.

Gergerlioğlu’nun cezası onandı

Gara Operasyonu nedeniyle hakkında soruşturma açılan diğer isim ise HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu oldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilen Gergerlioğlu’nun dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında şu görüşlere yer verdi: "Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

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