Dokuz Yemek Artık Resmen Diyarbakır’ın

Güneydoğu’nun hangi kentine ait olduğu sıkça tartışılan dokuz yemek Diyarbakır adına tescillendi. Yemeklerin tescillenmesiyle kentin turizminin canlanması bekleniyor.

Şehriye, Üsküre Kebabı, Tavuk Eşkenesi, Tirit, İçliköfte, Kabak Meftunesi, Kenger Boranisi, Kuru Dolma, Simindirik Çorbası, Diyarbakırlıların yüz yıllardır sofralarından eksik etmedikleri yemekler. Her ne kadar Diyarbakır’dan çıkmış olsa da bu yemekler çevre illerde de yapılıyor. Bu nedenle de iller arasında yemeğin kime ait olduğu konusunda sıkça tartışmalar da yaşanıyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) kente has bu yemeklerin Diyarbakır’a ait olduğunu tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu başvurdu. 63 yemekle yapılan başvuruda dokuz yemeğe coğrafi işaret verildi. Yani bu yemeklerin Diyarbakır’a ait olduğu resmen tescillendi.

Kararın ardından düzenlenen tanıtım toplantısında yemekler kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, hem kaybolmaya yüz tutmuş tatların ortaya çıkarıldığını hem de korunduğunu söyledi. Yemeklerin tescillenmesinin istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayan Kaya, “Coğrafi işaretli ürünlerimizi ortaya çıkarmak, bunları tanıtmak, bunu ticarileştirmek ve bunu Avrupa'ya taşıyacak şekilde tescillendirmek temel hedefimiz. Bunu yaparken hem kültürümüzü koruyacağız hem geçmişimize saygı göstererek, geçmişte bu topraklarda yaşayan insanların kültürlerine saygı göstererek aldığımız o değerleri geleceğe taşıyoruz. Bunun en önemli dallarından biri önemli bir istihdam da yaratıyoruz” dedi.