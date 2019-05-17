'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımdaki Karabet Geçidi'nde, yol kenarlarında metrelerce yüksekliğinde kar birikintileri bulunuyor.

Kar ve tipi nedeniyle sürekli yolların kapanması ile kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle 'dokuzuncu gezegen' olarak adlandırılan bölgede, doğa da canlanmaya başladı.