"Dokuzuncu gezegen"de sıra dışı bahar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde uzun süren kış nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan bölgede, doğanın canlanmasıyla birçok böcek türü de kendini kar üstünde göstermeye başladı.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Van-Bahçesaray kara yolunun 2 bin 985 rakımdaki Karabet Geçidi'nde, yol kenarlarında metrelerce yüksekliğinde kar birikintileri bulunuyor.

Kar ve tipi nedeniyle sürekli yolların kapanması ile kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle "dokuzuncu gezegen" olarak adlandırılan bölgede, doğa da canlanmaya başladı.

Genellikle bitki örtülerinin üzerinde görülen birçok böcek türü, burada kar üstünde görülmeye başlandı.

Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimlerinde kış mevsimi etkisini sürdürürken Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ve bölgeye yapılan kar tüneli sayesinde, yolların sürekli açık tutulduğu Karabet Geçidi'nde halen beyaz tonlar hakim.

Akarsuların güzel görüntüler oluşturduğu bölgede, su kenarlarındaki kar kütlelerinin kopmuş görüntüsü kutupları andırıyor.

