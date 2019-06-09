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Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 07:00 | Son Güncelleme

Dokuzuncu kattan düşen kadın öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, dokuzuncu kattaki evinin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökçebostan Mahallesi 17. Sokak'ta bir apartmanın dokuzuncu katında kızıyla yaşayan Zeynep Eraslan (79), henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden önce park halindeki bir aracın üstüne, ardından apartmanın bahçesine düştü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı duyarak eve gelen Eraslan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zeynep Eraslan'ın alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

Eraslan'ın üzerine düştüğü araçta da hasar meydana geldi.

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Sivas yüksekten düşme

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