Dokuzuncu kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Samsun'da dokuzuncu kattaki dairenin penceresinden düşen genç, ağır yaralandı.
Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi TOKİ konutlarındaki bir apartmanda oturan Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Furkan Doğan, dokuzuncu kattaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin ön kısmına çarparak beton zemine düştü.
Doğan, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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