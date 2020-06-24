Dolama : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Dolama, el parmaklarının tırnak etrafındaki yumuşak kısmında meydana gelen iltihaplanmadır. Parmak iltihabı olarak da bilinir. İltihaplanan parmak şişer ve ağrımaya başlar. Bazen iltihap kemiğe kadar işler. Küçük bir operasyonla iltihap akıtılarak, hasta bu sancılı süreçten kurtarılabilir. Hastalık, genellikle parmak ucuna batan bir şeyden dolayı, ya da delici bir aletin verdiği yaralanmanın sonucu olarak görülür. Yaralanma sonucu oluşan küçük delikten rahatlıkla giren mikroplar, kısa sürede çoğalarak iltihap oluştururlar. Parmakta biriken iltihap apse şeklini alır ve parmak uçlarında gerginlik yapar. Apsenin sebep olduğu baskı sonucunda, küçük damarlar kapanarak kan akışı engellenir. Bu sebeple parmak ucunda kansızlık oluşur. Kırmızılık, ağrı ve beraberinde şişlik görülür. Hastanın hareketleri şişlik ve ağrı yüzünden kısıtlanır. İltihap, günlük yaşamı etkileyecek duruma geldiğinde mutlaka bir hekime gösterilmelidir. Bazen kendiliğinden de boşalabilen bu iltihap, eğer ihmal edilirse kemiklere sıçrayarak, kemik ve kemik iliği iltihabına neden olabilir.

Dolama Neden Olur? Dolama genel olarak farkında olmadan yapılan davranışlardan ötürü meydana gelir. Bir iş yaparken parmağı delici ve kesici aletlerle delmek, o bölgede anında mikrop üremesine neden olur. Mikroplar ayrıca yayılma eğilimindedir. Bazı mikrop çeşitleri, bu hastalığın oluşma nedenlerindendir. 1. Ellerin hijyenine özen göstermeme Dolamanın oluşma nedenleri genellikle bakteri yoluyladır. Bakterilerin vücuda girmesi ve çoğalması farklı davranışların sonucu olarak gerçekleşebilir. Ellerin çok sık yıkanmaması, mikropların üremesine zemin hazırlayacağı için, herhangi bir küçük kesikte veya oluşan delinmede o bölgede bakteriler üreyecek ve parmağın etrafına yayılacaktır. Bunun olmaması için elleri sık yıkayarak, ellerin hijyeninin sağlamak oldukça önemlidir. Tabii ki tam tersine çok titiz kişilerde de görülme olasılığı vardır. Elleri çok fazla kimyasal maddeyle temas halinde olan ev hanımları da risk altındadır. 2. Paronişya Dolama, tırnak çevresindeki dokularda ve tırnak içinde görülen bir enfeksiyondur., travmalara bağlı olarak meydana gelir. 3-4 gün içinde tırnak ve tırnak etrafında hassasiyet, ödem, ağrı ve apseye sebep olur. Bu enfeksiyona bağlı olarak iltihaplı bölge kırmızı bir renk alır. Tırnağa baskı uygulayarak, oluşan iltihap net şekilde görülebilir. Kronik dolama ise daha çok mantar hastalığı bulunan kişilerin elleri nemli ortamlarda uzun süre kaldığında görülür.

3. Felon Parmak ucunda görülen bu enfeksiyon türü, genellikle şişlik ve parmakta gerginlik semptomlarıyla başlayıp ağrıya dönüşür. Ağrılar çoğunlukla zonklama şeklinde olur. Parmak ucuna batan yabancı ve kirli cisimler sonrasında oluşan enfeksiyon, çoğunlukla baş parmak ve işaret parmağında görülür. Hastanelerde parmak ucundan kan alma işlemlerinin doğru ve özenli yapılmaması halinde oluşabilecek bir enfeksiyondur. 4. Herpes vitlov Virüslere bağlı oluşan enfeksiyonların büyük çoğunluğu Herpes Vitlov kaynaklıdır. Herpes, tip 1 ve tip 2 virüslerinin elde oluşan hasarlı bölgeden, vücuda nüfuz etmesi ile olur. Bulaşıcıdır. Enfeksiyon, oral veya genital herpesin olduğu bölgelere dokunma yoluyla bulaşır. Yaranın olduğu kısımda kızarıklık ve ödem oluşur. Enfeksiyon nedeniyle oluşan dolamalarda, erken teşhis çok önemlidir. Paronişya ve felon ile bazı benzer özellikler gösterse de, ilerleyen evrelerde ölümle sonuçlanabilir. Dolama Nasıl Geçer? Dolamanın tedavisi genellikle basit yöntemlerle yapılabildiği gibi, günlük hayatı oldukça zorlayan ve özellikle virüs nedeniyle oluşmuş olan bazı vakalarda, tedavi biraz daha zorlaşabilir. Bu durumda genellikle evde yapılabilecek yöntemler yetersiz kalır. Çünkü hastalığın daha fazla şiddetlenme durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda cerrahi tedavi gerekebilir.

1. Cerrahi müdahale Hastalık oldukça fazla ağrılı, sancılı ve günlük yaşamı etkiler nitelikte ise ve yapılan tanı neticesinde hastalığın sebebinin virüs kaynaklı olduğu görülürse, hekim parmakta oluşan iltihabı, cerrahi müdahale ile akıtma yoluna gider. Parmakta dolama patlatma olarak da bilinen yöntemde genellikle iltihap biriken deriye bisturi kullanarak kesik atmak yeterlidir. En kesin çözüm olarak görülen bu tedavi yöntemi, sebebi belirsiz vakalarda son çare olarak görülürken, virüs kaynaklı vakalarda ilk olarak yapılacak tedavidir. Çünkü iltihabın ilerleyerek kemiğe kadar işlemesi durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Cerrahi müdahale sonrasında oral yolla alınacak olan antibiyotikler ve düzgün şekilde yara bakımı yapılması, tedavinin kısa sürede etki etmesini sağlayacaktır. 2. Anti-bakteriyel sabunlar Parmaklarda oluşan iltihaplardan kurtulmanın en iyi ve etkili yöntemlerinden biri anti-bakteriyel solüsyonlardır. Bu solüsyonlar parmaklarda bulunan bakterileri yok eder ve parmağın zamanla eski haline dönmesini sağlar. Bunun için bir kasenin yarısına ılık su, diğer yarısına ise anti-bakteriyel sıvı sabun koyun. Parmaklarınızı bu hazırladığınız suyun içerisinde 15 dakika bekletin. Bu yöntemi, parmağınızda rahatlama olana kadar günde 3 defa tekrarlayabilirsiniz.

3. Magnezyum sülfat Epsom tuzu ve İngiliz tuzu olarak da bilinen magnezyum sülfat, dolama tedavisinde etkili bir diğer yöntemdir. Sizin için uygun olan bir antiseptiği alın ve enfekte bölgeyi dezenfekte edin. Bir tüp magnezyum sülfat almanız ve etkilenen bölgeye bol miktarda uygulamanız yeterlidir. Ardından enfekte bölgeyi pamuk ile kaplayın ve üzerine bir sargı uygulayın. Bu sargıyı belirli sürelerde değiştirerek işlemi tekrarlayın. Belirtiler tüm bunlara rağmen devam ederse, antibiyotik tedavisine ihtiyacınız var demektir. Bir hekime danışmalısınız. 4. Limon Limon, parmakta dolama bitkisel tedavisinde kullanılan oldukça basit ve etkili bir alternatif yöntemdir. Bir limon alın ve içine doğru bir delik açın. Parmağınızı yaklaşık olarak 10 dakika boyunca bu deliğe sokun. Çabuk etki göstermesi için, günde 2 kez bu işlemi tekrarlayın. Bu yöntem limonun mikrop öldürücü etkisi sayesinde, kısa sürede hasarlı bölgeye etki edecek ve sizi rahatlatacaktır. 5. Pirinç unu ve keten tohumu yağı Bu karışımı, iltihaplı bölgeye rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Etkili yöntemlerden biri olduğu kabul edilen bu tedavi yöntemi için; pirinç unu ve keten tohumu yağından bir lapa hazırlayın. Hızlı iyileştirici etkisi olan bu karışımı enfekte olan bölgeye uygulayın. İyileşme görülene kadar her gün bu tedaviye devam edebilirsiniz.