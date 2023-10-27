Dolama nedir, neden olur? Dolamaya ne iyi gelir?

Dolama bir tür tırnak enfeksiyonu olarak karşımıza çıkar. Dolama kısa süre olabileceği gibi kronik olarak da seyredebilir. Dolama temel olarak enfeksiyon olduğu için kısa da sürse uzun da sürse mutlaka tedavi edilmelidir. Dolama genellikle tırnakların kesilmesi, manikür sırasında yanlışlıkla hasar görmesi veya tırnak yatağına gelen darbeler gibi tırnak bakım hataları nedeniyle meydana gelir. Ayrıca diyabet, bağışıklık sistemi sorunları veya tırnak çevresindeki deride yaralanma riskini artırabilecek diğer tıbbi durumlarla ilişkilendirilebilir.

Dolama nedir?

Dolama el ve ayak parmaklarının tırnaklarının yanındaki deri ve dokuların iltihaplanmasıdır. Tıp dilinde paronişi olarak da adlandırılır. Dolama genellikle küçük bir kesik veya çatlak yoluyla bakterilerin tırnak yatağına girmesiyle oluşur. Bakteriler, tırnak yatağını ve çevresindeki dokuları enfekte eder. Dolama, genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

Tırnak çevresindeki ciltte kızarıklık, şişlik ve ağrı

Tırnak çevresindeki ciltte ısı artışı

Tırnak çevresindeki ciltte hassasiyet

Tırnak çevresindeki ciltte iltihaplı akıntı

Bu bağlamda "Tırnak enfeksiyonu nedir?" sorusuna yine şu yanıtı verebiliriz: Tırnak enfeksiyonu tırnak plakasının veya tırnak yatağının mikroorganizmalar, mantarlar veya bakteriler tarafından enfekte edilmesi sonucu ortaya çıkan bir tıbbi durumdur. Tırnak enfeksiyonları genellikle tırnakların renginde, yapısında veya şeklinde değişikliklere neden olur. Enfekte olan tırnaklar sararma, incelme, kalınlaşma, çatlama veya tırnak yatağı etrafında kızarıklık gibi belirtiler gösterebilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle tırnakların uzamasıyla daha belirgin hale gelir ve tırnakların sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.

Dolama neden olur?

Dolama tırnak çevresindeki deri ve dokuların iltihaplanmasıdır. Paranoşi olarka da adlandırılan dolama genellikle küçük bir kesik veya çatlak yoluyla bakterilerin tırnak yatağına girmesiyle oluşur. Bakteriler, tırnak yatağını ve çevresindeki dokuları enfekte eder. Dolama aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

Tırnak çevresindeki deri veya dokudaki bir kesik veya çatlak

Tırnak yeme

Tırnaklarınızın aşırı uzatılması

Tırnaklarınıza yapılan manikür veya pedikür

İşyerinde veya evde kimyasallara maruz kalma

Batık tırnak

Kronik tırnak enfeksiyonları

Bu noktada "Tırnak enfeksiyonu neden olur?" sorusunun da cevabı aşağı yukarı "Dolama neden olur?" sorusunun cevabıyla benzerdir. Tırnak enfeksiyonlarının nedenleri karmaşık olabilir ve birkaç etkenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilir. Tırnak enfeksiyonlarının muhtemel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Mantar enfeksiyonları tırnakların uzun süre nemli veya sıkışık ayakkabılar içinde kalması nedeniyle daha yaygın olarak ayak tırnaklarında görülür.

Mantarlar tırnak yapısını bozarak sararma, kalınlaşma ve pul pul dökülme gibi belirtilere yol açar.

Tırnak çevresindeki yaralanmalar veya cilt kesikleri bakterilerin tırnak etrafında enfeksiyon oluşturmasına zemin hazırlayabilir.

Bakteriyel tırnak enfeksiyonları tırnak etrafındaki ciltte iltihaplanma, kızarıklık ve hassasiyete neden olabilir.

Tırnaklara gelen travmalar tırnak yapısının bozulmasına ve enfeksiyon riskinin artmasına yol açabilir. Özellikle ağır nesnelerin tırnağa düşmesi veya tırnağın sıkışması enfeksiyon riskini artırabilir.

Bazı kişiler ailesel yatkınlık nedeniyle tırnak enfeksiyonlarına daha yatkın olabilirler. Genetik faktörler tırnak yapısının enfeksiyonlara karşı savunmasız olmasına katkıda bulunabilir.

Tırnak enfeksiyonlarının önlenmesi için kişisel hijyen ve uygun ayak ve tırnak bakımı önemlidir. Tırnak enfeksiyonları şiddetlendiğinde veya tekrarlayan bir sorun olduğunda tıbbi müdahale ve uygun tedavi gerekebilir.

Parmakta çıkan dolamaya evde ne yapılır?

Parmakta çıkan dolama genellikle evde tedavi edilebilir. Ancak dolama şiddetliyse veya iyileşmiyorsa bir doktora görünmek gerekir. "Dolama en çabuk nasıl geçer?" sorusu için evde dolama tedavisinde aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

Sıcak kompres: Tırnak çevresindeki cildin şişmesini ve ağrısını azaltmak için sıcak kompres uygulanabilir. Bir havluyu sıcak suda ıslatın ve tırnak çevresindeki cilde 10-15 dakika boyunca uygulayın.

Tırnak çevresindeki cildin şişmesini ve ağrısını azaltmak için sıcak kompres uygulanabilir. Bir havluyu sıcak suda ıslatın ve tırnak çevresindeki cilde 10-15 dakika boyunca uygulayın. Antiseptik solüsyon: Tırnak çevresindeki cildi temizlemek ve enfeksiyonun yayılmasını önlemek için antiseptik solüsyon kullanılabilir. %70'lik alkol veya hidrojen peroksit gibi antiseptik solüsyonları tırnak çevresindeki cilde uygulayın.

Tırnak çevresindeki cildi temizlemek ve enfeksiyonun yayılmasını önlemek için antiseptik solüsyon kullanılabilir. %70'lik alkol veya hidrojen peroksit gibi antiseptik solüsyonları tırnak çevresindeki cilde uygulayın. Antibiyotik merhem: Tırnak çevresindeki ciltte enfeksiyon varsa, antibiyotik merhem kullanılabilir. Antibiyotik merhemi, tırnak çevresindeki cilde günde birkaç kez uygulayın.

Etkilenen bölgeyi dinlendirmek dolamanın iyileşmesine yardımcı olabilir. Aşırı aktiviteden kaçınmak ve baskıyı azaltmak önemlidir. Doktorun önerdiği veya reçetesiz temin edilen ağrı kesiciler dolama nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletebilir. Ancak bu ilaçları kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Dolama tedavisi için evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler şunlardır:

Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bir pamuklu çubukla tırnak çevresindeki cilde birkaç damla çay ağacı yağı uygulayın.

Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bir pamuklu çubukla tırnak çevresindeki cilde birkaç damla çay ağacı yağı uygulayın. Bal: Bal, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Tırnak çevresindeki cilde bal sürün ve bir bandajla kapatın.

Bal, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Tırnak çevresindeki cilde bal sürün ve bir bandajla kapatın. Zerdeçal: Zerdeçal, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bir tutam zerdeçal ve biraz suyu karıştırarak macun yapın. Bu macunu tırnak çevresindeki cilde uygulayın ve bir bandajla kapatın.

Dolamaya hangi krem iyi gelir?

Dolamaya, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip kremler iyi gelir. Bu kremler enfeksiyonun yayılmasını önlemeye ve dolamanın neden olduğu ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Dolama için krem kullanırken doktorunuzun önerdiği talimatlara uymak önemlidir. Kremi, doktorunuzun önerdiği şekilde ve süre boyunca kullanın. Dolama belirtileri 2-3 gün içinde iyileşmezse, bir doktora görünmeniz gerekir.

Dolamaya limon iyi gelir mi?

Limon antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip bir meyvedir. Bu nedenle, dolama gibi bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilir. Limon, dolamanın neden olduğu ağrı ve şişliği azaltmaya da yardımcı olabilir. Ancak limonun dolamaya kesin olarak iyi geldiği söylenemez. Limonun dolamaya faydalı olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Dolamaya limon uygulamadan önce limonun dolamanın olduğu parmakta alerjik reaksiyona neden olup olmadığını kontrol etmek için küçük bir alanda test etmenizi öneririz.