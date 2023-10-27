Dolama nedir, neden olur? Dolamaya ne iyi gelir?

Dolama bir tür tırnak enfeksiyonu olarak karşımıza çıkar. Dolama kısa süre olabileceği gibi kronik olarak da seyredebilir. Dolama temel olarak enfeksiyon olduğu için kısa da sürse uzun da sürse mutlaka tedavi edilmelidir. Dolama genellikle tırnakların kesilmesi, manikür sırasında yanlışlıkla hasar görmesi veya tırnak yatağına gelen darbeler gibi tırnak bakım hataları nedeniyle meydana gelir. Ayrıca diyabet, bağışıklık sistemi sorunları veya tırnak çevresindeki deride yaralanma riskini artırabilecek diğer tıbbi durumlarla ilişkilendirilebilir.
Dolama el ve ayak parmaklarının tırnaklarının yanındaki deri ve dokuların iltihaplanmasıdır. Tıp dilinde paronişi olarak da adlandırılır. Dolama genellikle küçük bir kesik veya çatlak yoluyla bakterilerin tırnak yatağına girmesiyle oluşur. Bakteriler, tırnak yatağını ve çevresindeki dokuları enfekte eder. Dolama, genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:
Bu bağlamda "Tırnak enfeksiyonu nedir?" sorusuna yine şu yanıtı verebiliriz: Tırnak enfeksiyonu tırnak plakasının veya tırnak yatağının mikroorganizmalar, mantarlar veya bakteriler tarafından enfekte edilmesi sonucu ortaya çıkan bir tıbbi durumdur. Tırnak enfeksiyonları genellikle tırnakların renginde, yapısında veya şeklinde değişikliklere neden olur. Enfekte olan tırnaklar sararma, incelme, kalınlaşma, çatlama veya tırnak yatağı etrafında kızarıklık gibi belirtiler gösterebilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle tırnakların uzamasıyla daha belirgin hale gelir ve tırnakların sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.
Dolama tırnak çevresindeki deri ve dokuların iltihaplanmasıdır. Paranoşi olarka da adlandırılan dolama genellikle küçük bir kesik veya çatlak yoluyla bakterilerin tırnak yatağına girmesiyle oluşur. Bakteriler, tırnak yatağını ve çevresindeki dokuları enfekte eder. Dolama aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
Bu noktada "Tırnak enfeksiyonu neden olur?" sorusunun da cevabı aşağı yukarı "Dolama neden olur?" sorusunun cevabıyla benzerdir. Tırnak enfeksiyonlarının nedenleri karmaşık olabilir ve birkaç etkenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilir. Tırnak enfeksiyonlarının muhtemel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
Tırnak enfeksiyonlarının önlenmesi için kişisel hijyen ve uygun ayak ve tırnak bakımı önemlidir. Tırnak enfeksiyonları şiddetlendiğinde veya tekrarlayan bir sorun olduğunda tıbbi müdahale ve uygun tedavi gerekebilir.
Parmakta çıkan dolama genellikle evde tedavi edilebilir. Ancak dolama şiddetliyse veya iyileşmiyorsa bir doktora görünmek gerekir. "Dolama en çabuk nasıl geçer?" sorusu için evde dolama tedavisinde aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:
Etkilenen bölgeyi dinlendirmek dolamanın iyileşmesine yardımcı olabilir. Aşırı aktiviteden kaçınmak ve baskıyı azaltmak önemlidir. Doktorun önerdiği veya reçetesiz temin edilen ağrı kesiciler dolama nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletebilir. Ancak bu ilaçları kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Dolama tedavisi için evde uygulayabileceğiniz bazı doğal yöntemler şunlardır:
Dolamaya, antibakteriyel ve antienflamatuar özelliklere sahip kremler iyi gelir. Bu kremler enfeksiyonun yayılmasını önlemeye ve dolamanın neden olduğu ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Dolama için krem kullanırken doktorunuzun önerdiği talimatlara uymak önemlidir. Kremi, doktorunuzun önerdiği şekilde ve süre boyunca kullanın. Dolama belirtileri 2-3 gün içinde iyileşmezse, bir doktora görünmeniz gerekir.
Limon antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahip bir meyvedir. Bu nedenle, dolama gibi bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilir. Limon, dolamanın neden olduğu ağrı ve şişliği azaltmaya da yardımcı olabilir. Ancak limonun dolamaya kesin olarak iyi geldiği söylenemez. Limonun dolamaya faydalı olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Dolamaya limon uygulamadan önce limonun dolamanın olduğu parmakta alerjik reaksiyona neden olup olmadığını kontrol etmek için küçük bir alanda test etmenizi öneririz.