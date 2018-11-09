Dolandırdığı para ile yakalandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kendisini 'asker' olarak tanıtıp, terör örgütü ile bağlantısını tespit ettiklerini, hesaplarına bloke konulacağını söyleyerek korkuttuğu S.A.'nın 64 bin Euro ve 250 bin TL parasını dolandıran M.Ö., yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.Ö., tutuklandı.
Kendisini asker olarak tanıtan M.Ö., geçen çarşamba günü telefonla aradığı, Konak ilçesinde yaşayan S.A.'ya terör örgütleriyle bağlantısının tespit edildiğini, banka hesaplarına bloke konulacağını söyledi. M.Ö., S.A.'dan parasını vereceği hesap numarasına yatırmasını istedi. Paniğe kapılan S.A., M.Ö.'nün söylediği hesaba 64 bin Euro ve 250 bin TL parayı yatırdı. Daha sonra olandırıldığını anlayan S.A., şikayetçi oldu.
Dün Torbalı ilçesindeki Ahmetli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine gelen ekipler, bu kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin S.A.'yı dolandıran M.Ö. olduğu anlaşıldı. M.Ö.'nün yanındaki çantada, S.A.'dan dolandırdığı 64 bin Euro ve 250 bin TL para da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., tutuklandı.
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