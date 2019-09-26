HABER

Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Antalya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp terör örgütüne yardım yaptıklarını, evlerinde yapılacak aramada para ve ziynet eşyalarının bulunabileceğini söyleyerek 2 kişiyi 52 bin 500 TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler

Antalya’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp terör örgütüne yardım yaptıklarını, evlerinde yapılacak aramada para ve ziynet eşyalarının bulunabileceğini söyleyerek 2 kişiyi 52 bin 500 TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dolandırıp ziynet eşyalarını aldıkları yaşlıların evlerinden ayrılırken ellerini öptükleri bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya’da farklı adreslerde yaşayan S.N (89) ile E.İ.(82) isimli vatandaşlar birer gün arayla kendisini Cumhuriyet Savcısı, emniyet görevlisi olarak tanıtan 2 kişi tarafından arandı. Vatandaşlara FETÖ terör örgütüne yardım yaptıklarını evlerinde yapılacak aramada para ve ziynet eşyalarının bulunabileceğini söyleyerek korku ve paniğe sebep olan M.H.O ve Y.H.O., iki ayrı eve giderek toplamda 52.500 TL değerindeki ziynet eşyası aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin bu amaçla özel motor satın aldıkları dikkat çekmemek adına motosikletle önceden gidip keşif yaptıkları ve sonrasında bir şahsın giderek ziynet eşyasını müştekilerden aldığını tespit etti. Yine kendisini polis olarak tanıtıp malzemeleri aldıktan sonra müştekilerin elini öpüp evden ayrıldıkları ayrıldıklarını tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aldıkları malzemeleri Muratpaşa ve Kepez ilçesinde faaliyet gösteren iki farklı kuyumcuya sattıkları tespit edildi. Kuyumcularında konu ile ilgili ifadeleri alınmasının ardından olayın Urfa’dan organize edildiği bilgisine ulaşan polis, açık kimliği tespit edilen Urfa’daki şüphelinin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çok yönlü çalışma başlattı.
Antalya’da gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırdıkları yaşlıların ellerini öpmeyi ihmal etmemişler

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Ormana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadıOrmana çıra toplamaya çıktı kendisinden bir daha haber alınamadı
Arı soktu, hayatını kaybettiArı soktu, hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.