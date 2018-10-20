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Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA) Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı

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