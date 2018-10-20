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Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bankada dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bankada dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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