Dolandırıcı banka müdürü, insan tacirleriyle buluşunca yakalandı (2)

ALANYA’YA GETİRİLDİLER
Antalya’nın Alanya ilçesinde müdürü olduğu bankayı ve 'Ucuz döviz alıyorum' diyerek döviz büroları ile bazı iş insanlarını yaklaşık 100 milyon TL. dolandırdıktan sonra İzmir’de yakalanan A.İ., Torbalı ilçesinde oturan amcası İ.İ. ve A.G. ile Yunanistan’a kaçmak için pazarlık yaptığı A.Y.O., İzmir Emniyet Müdürlüğü’ndeki ilk işlemlerinin ardından Alanya’ya getirildi. Alanya’da hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Yoğun güvenlik altında binaya sokulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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