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Dolandırıcı çetesinin başı, arkadaşlarını dolandırıp müzik klibi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

BURSA'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp 'Emir Ekin' ismiyle klip çeken ve bincerce izlenme alan Süleyman E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

BURSA'da dolandırıcılık yaptığı çete üyelerini de dolandırıp 'Emir Ekin' ismiyle klip çeken ve bincerce izlenme alan Süleyman E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 13 ilde elektronik ortamda dolandırıcılık yapan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyonda çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, hard disk, sahte ehliyet ve sahte kimlikler ile simkartlar ele geçirildi. Şüphelilerin, özel yazılımlı pos cihazlarıyla kredi ve banka kartlarını kopyalayıp, kendini polis, asker, hakim, savcı ya da banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.
ÇETE ARKADAŞLARINI DOLANDIRIP KLİP ÇEKTİ, BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman E.'nin, dolandırıcılık çetesinin başında olduğu ve birlikte dolandırıcılık yaptığı arkadaşlarına, Banka 150 bin lira paraya bloke koydu diyerek çeteden para kaçırdığı ve kaçırdığı para ile pop müzik söyleyip klip çektirdiği öğrenildi. Klipte 'Emir Ekin' ismini kullanan Süleyman E.'nin klibi, sosyal müzik platformunda 250 binin üzerinde izlendi. Şüpheli, Süleyman E. ile beraberindeki 33 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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