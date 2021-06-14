'Dolandırıcı' haberleri sonrası Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karara imza attı.

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirterek, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulunmuştu.

Son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı, yorumlara sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.





