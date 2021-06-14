MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dolandırıcı' haberleri sonrası Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle

'Dolandırıcı' haberleri sonrası Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle

14.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra, Instagram gönderilerini yoruma kapattı.

'Dolandırıcı' haberleri sonrası Şeyma Subaşı'ndan flaş hamle

Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mohammed Alsaloussi hakkında çıkan haberlerden sonra radikal bir karara imza attı.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteciden yanıtŞeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteciden yanıt

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirterek, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulunmuştu.

seyma-subasi-1_4

Son dönemde sevgilisi hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram'daki yorumlara sınırlama getirdi. Subaşı, yorumlara sadece takip ettiği kişilere açması dikkat çekti.

seyma-subasi-3_4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ünlü oyuncu dudak dudağa poz verdiÜnlü oyuncu dudak dudağa poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bide akıllıyım diye geçinir yoksa senide mi dolandırdı Şeyma :DDD

En Çok Okunan Haberler

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

Tabutu açınca büyük şok yaşadılar! "Affedilmeyecek bir hata"

Tabutu açınca büyük şok yaşadılar! "Affedilmeyecek bir hata"

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı

Kritik görüşme öncesi Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme öncesi Beyaz Saray'dan açıklama

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Bergen’in katili eski eşi ilk kez konuştu: Bergen filmini çekemez

Eda Taşpınar'dan olay paylaşım! Çırılçıplak poz

Eda Taşpınar'dan olay paylaşım! Çırılçıplak poz

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.