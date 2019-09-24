Dolandırıcı mağduru emekli, bankadan parasının iadesini istedi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da kredi kartından bilgisi dışında 699 liralık alışveriş yapıldığını fark eden Yaşar Özdamar (52), bankaya başvurup paranın iadesini ve kartının değiştirilmesini istedi. Bankanın parasını iade ettiği Özdamar, yeni gönderilen kartından da 80 liralık alışveriş yapıldığını belirterek, dolandırıcılık mağduru olduğunu ve bu paranın da ödenmesi için bankaya başvurduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'da emekli Yaşar Özdamar, yaklaşık 2 ay önce kredi kartından internet üzerinden alışveriş yapıldığını fark etti. Kart ekstresini kontrol ettiğinde 699 liralık alışveriş yapıldığını gören Yaşar Özdamar, bankaya müracaat ederek, bilgisi dışında alışveriş yapıldığını ve paranın iadesini talep etti. Ayrıca kartının iptal edilmesini isteyen Yaşar Özdamar, yeni kart gönderilmesi talebinde de bulundu. Banka, yaptığı incelemenin ardından Yaşar Özdamar'ın bilgisi dışında yapıldığını iddia ettiği 699 liralık alışverişin parasını iade ederek, yeni kredi kartı gönderdi. Yaşar Özdamar yaklaşık 15 gün önce eline ulaşan ve henüz şifresini bile değiştirmediği yeni kartından da toplamda 80 lira olmak üzere iki ayrı alışveriş daha yapıldığını iddia etti. Bunun üzerine yeniden bankaya başvuran Yaşar Özdamar bu paranın da iadesini istedi.