Dolandırıcılar 260 bin lira değerindeki büyükbaş hayvanlarla ortadan kayboldular

Muş’un Bulanık ilçesinde peşin para ile büyükbaş hayvan satın alarak güvenini sağladıkları vatandaştan üçüncü alışverişlerinde vade ile 260 bin lira değerinde büyükbaş hayvan satın alan dolandırıcılar, hayvanlarla birlikte ortadan kayboldu.

İddiaya göre, Bulanık ilçesinde Sinan Koçak’tan iki kez peşin para ile büyükbaş hayvan satın alan şahıslar, yaklaşık 3 ay önce üçüncü alışverişlerinde iki gün vade ile 260 bin lira değerinde büyükbaş hayvan satın aldı. Şahıslar daha sonra ortadan kaybolurken, Koçak tüm aramalarına rağmen şahısların telefonuna ulaşamadı.

Sinan Koçak, 3 ay öncesine kadar çok güzel bir hayatı olduğunu belirterek, “Müzisyenlik yaparak hayatıma devam ediyordum, çocuklarıma bakıyordum. Pandemiden dolayı işimiz durdu ve biz de boş duranı Allah sevmez deyip baba mesleği hayvancılığa başladık. Aralık ayında iki kişi Doğubayazıt’tan geldi, 100 bin liralık hayvanı bunlara peşin verdim. Ondan sonra benden daha çok hayvan istediler. Bu sefer 75 tane aynı fiyattan istediler. Yine bunlara buldum. Bu sefer 150 bin liralık hayvan verdim, yine paramı peşin verdiler. Bu sefer düve sipariş ettiler. Dediler bize 85-90 tane düve lazım. 100 bin lira kendi sermayemden, 160 bin lira da kefil olduğum başkalarının hayvanlarını aldım. Velhasıl anlayacağınız güzel bir hayatım varken şu an 160 bini borç, 260 bin liralık zararım var. Borçlular kapıya dayanmış. İş yok, güç yok. Hiçbir şeye yanmıyorum da 3 aydır anam ağlıyor. 3 aydır gece gündüz dua ediyor. Onun duası bana yeter" dedi.

Bulanık’ta 14 mağdur olduğunu söyleyen Koçak, dolandırıcılara seslenerek, "Bunlar keşke telefonlarını iptal etmeseydiler, bunlara tek bir şey söyleseydim. Hey vicdansızlar, hey Allah’tan korkmazlar tüm varımı yoğumu aldınız gittiniz ve benim size kefil olduğumu da biliyordunuz. Bari millete borçlu olduğum parayı gönderin de ben milletin parasını vereyim. Ben yine dişimle tırnağımla kazırım çocuklarımı geçindiririm" diye konuştu.

Üzerine kalan borç nedeniyle iki çocuğunu da artık okula gönderemeyeceğini söyleyen Koçak, ayrıca dolandırıcıların kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Sinan Koçak’ın annesi Kıymet Koçak ise, "3 aydır geldiler, misafir oldular. Elinde avucunda ne varsa aldılar götürdüler. Kıştan beri çocukları aç susuzdur. Bir ekmek parası yok cebinde. Her Allah’ın günü borçlular geliyor kapıya dayanıyor. Borçlarını istiyorlar” diye konuştu.



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