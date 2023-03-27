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Dolandırıcılar ağına böyle düşürüyor! Hem araç hem konut satışında aynı yöntem: O saatlere dikkat! "Günde 5-6 şikayet alıyoruz" diyerek uyardı

27.03.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az kaldı. Fiyatları göze alıp kalan evleri tutmak isteyenler arasında da her gün dolandırıcıların ağına düşenler mağdurlar ortaya çıkıyor. Dolandırıcıların 'pes' dedirten son yönteminde mesai bitimi saatleri özellikle tercih ediliyor. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar benzer yönteme araç satışlarında da başvurulduğunu söylerken "İşlemleri erken yapın" diyerek dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Dolandırıcılar ağına böyle düşürüyor! Hem araç hem konut satışında aynı yöntem: O saatlere dikkat! "Günde 5-6 şikayet alıyoruz" diyerek uyardı

Dolandırıcıların şeytanın aklına gelmeyecek son yöntemi 'pes' dedirtti. Kendini 'emlakçı' olarak tanıtan dolandırıcılar, noter veya tapu müdürlüklerinden randevu alırken mesai bitimine yakın saatleri tercih ediyor. Hem araç hem de konut satışında başvurulan bu ve benzeri yöntemler nedeniyle her gün 5-6 şikayet aldıklarını açıklayan Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, ev kiralanırken 'kapora' aldatmacasına da dikkat çekti.

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KİRALIK VE SATILI KONUT KALMADI!

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası kentin göç almasıyla başlayan konut sıkıntısının, otellere yerleştirilen depremzedelerin de ev arayışına girmesiyle sürdüğüne dikkati çekti. Kentteki kiralık evlerin 7 bin liradan, satılık 1+1 konut fiyatlarının da 1 milyon liradan başladığını belirten Çağlar, "Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az sayıda" dedi. 

MESAİ BİTİMİNE YAKIN RANDEVU TERCİHİ

Ev arayışına girenlerin internet sitelerindeki ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Çağlar, son günlerde sıklıkla yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin de bilgi verdi. Çağlar, dolandırıcıların kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttığını ya da yakınına ait evi sattığını belirterek, satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesinin ardından tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini söyledi. Çağlar, tapu müdürlüğüne gidildiğinde de kalan paranın havalesini yaptıran dolandırıcıların, 'Mesai bitti. İşlemler yarına kaldı' diyerek ev almak isteyenlerin dolandırıldığını anlattı.

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"GÜNDE 5-6 DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ"

Dolandırıcıların son günlerde bu yöntem ile insanları mağdur ettiğini vurgulayan Çağlar, şöyle konuştu:

"Dolandırıcılık genellikle para aktarma sırasında oluyor. Satış ücretinin bir bölümünü evi alacak kişi gönderiyor. Kalanının başka hesaba gönderilmesi talep ediliyor. Ev alacak kişiler, mutlaka paranın tamamını ev sahibinin hesabına göndermeli. Dolandırıcılar, bu yöntemi çok kullanıyor. Dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde son dakikaya randevu alıp, para gönderildikten sonra da 'Mesai bitti', 'İşlemler sonraki güne kaldı' gibi söylemlerle kandırıyor. Araç ve konut satışlarında benzer durum yaşanıyor. Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz."

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'İŞLEMLERİ ERKEN YAPIN' UYARISI

Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden Çağlar, "Araç satışlarında da kapora gönderiliyor. Notere geliniyor. Başkasının adına hesaba para gönderiliyor. Noter satışı mesai bitiminin sonuna doğru yapılmaya çalışıyor. Ertesi güne kalınca da hesaba para gönderildikten sonra dolandırıcıya ulaşılamıyor. Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerinin mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın. Gün içerisinde erken saatlerde gerçekleştirin" dedi. 

YETKİ BELGESİ ARAŞTIRILMALI

Çağlar, alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken şeyleri de şöyle sıraladı:

"İnternet sitelerindeki ilan sahiplerinin gerçekten ev, tapu, araç ya da ruhsat sahibi olduğuna emin olun. Sitelerdeki ilanı veren emlakçı mı, yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı araştırın. Bunları araştırmadığınız sürece dolandırılabilirsiniz."

KİRALIK EVDE 'KAPORA' ALDATMACASI

Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen Çağlar, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.

Çağlar, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

(DHA)

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dolandırıcılık

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