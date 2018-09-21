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Dolandırıcılar, araç sahibinden kapora istemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de oturan Ferit Uraz (29), aracının, internetten kendisinden habersiz 29 bin liradan satışa çıkarıldığını öğrenince şok yaşayıp, ilandaki kişiyi aradı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de oturan Ferit Uraz (29), aracının, internetten kendisinden habersiz 29 bin liradan satışa çıkarıldığını öğrenince şok yaşayıp, ilandaki kişiyi aradı. İkinci şoku da aynı kişinin kendisinden kapora istemesiyle yaşayan Uraz, "İnsanlar dikkat etsin, tanımadıkları insanlara kapora vermesin" dedi.

Karabağlar'da pasta ustası olan Ferit Uraz, bir süre önce İstanbul'dan araç aldı. Satın aldığı kişi, Uraz'ı arayıp, aracın internet üzerinden Bolu'da satışa çıkarıldığını ve bilgisi olup, olmadığını sordu. İnternete ilan vermeyen Uraz, satış duyurusunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aracını 29 bin liradan satışa çıkaran ilandaki kişiyi arayan Uraz, ikinci şoku ise aynı kişinin kendisinden kapora istemesiyle yaşadı. İlanı görüp, dolandırılan olmasın, diye polise gitmeye hazırlanan Ferit Uraz, "Arabayı İstanbul'dan aldığım arkadaş beni aradı, 'Arabanı Bolu'dan satışa çıkarmışlar, bilgin olsun' dedi. Ben de internetteki ilana bakınca kendi arabamı gördüm. İlandaki kişiyi müşteri gibi aradım. Aracı neden piyasasının altında sattığını sordum. Bana 'Herkes arıyor, alacaksan kapora yatır' dedi. Ben de 'Sen kimin arabasını kime satıyorsun?' deyince küfrederek, yüzüme telefonu kapattı. Son zamanlarda böyle dolandırıcılık çok arttı. Ben kimse mağdur olmasın, diye şikayet etmek için polise gidecekken, beni polis aradı. Bayraklı'da bir vatandaş 1000 lira kaparo yatırmış. Dolandırıldığını anlayınca polise gitmiş. Beni de emniyete çağırmışlar" diye konuştu.

İnternetten ilanları görüp, tanınmayan kişilere kapora verilmemesi konusunda uyarılarda bulunan Uraz, "Ben kimsenin mağdur olmasını istemiyorum. Bu araç benim, satışa çıkarmadım, satmıyorum, satmayacağım da. İnsanlar dikkat etsin, tanımadıkları insanlara kapora vermesinler. Bunlar özellikle araçların fiyatlarını piyasasından düşük ilan verip vatandaşları kandırıyorlar. Aracın fiyatı düşükse ya dolandırıcıdır ya da araçta ciddi bir hasar vardır. İnsanlar dolandırılmasın, bunun önüne geçmek istiyorum" dedi.

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