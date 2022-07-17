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Dolandırıcılar boş durmuyor, Kurban Bayramını fırsat bildiler! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Paranızı çöpe atmayın

17.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde yine vatandaşlar var. Büyükçekmece'de bayram tatilinde belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız tarla statüsündeki arazileri vatandaşlara satmak için sosyal medyadan video yayınladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün vatandaşları uyararak, “Sakın kimse inanmasın, paranızı çöpe atmayın” dedi.

Dolandırıcılar boş durmuyor, Kurban Bayramını fırsat bildiler! Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: Paranızı çöpe atmayın

İstanbul Büyükçekmece'de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız tarla statüsündeki arazileri vatandaşlara satmak için sosyal medyadan video yayınladı. Tatilde kapalı olduğu için belediyeden bilgi alınamamasını fırsat bilen şahıslara karşı vatandaşları uyaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Sakın kimse inanmasın, paranızı çöpe atmayın” dedi.

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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VİDEO YAYINLADILAR

Büyükçekmece’de bayram süresince belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız göl arazilerini satmak için harekete geçti. Şahıslar, Eskice bölgesinde 200-300 metrekarelik tarla olarak görünen ve imar izinsiz olan arazileri vatandaşlara satmak için sosyal medya üzerinden videolar yayınladı. Tatilde kapalı olduğu için belediyeden bilgi alınamamasını fırsat bilen şahıslara karşı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uyarılarını yeniledi.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit ettiler, taraftar seslerini ise...Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit ettiler, taraftar seslerini ise...

"SON FIRSAT, SON TARLA"

Büyükçekmece’nin arazilerinin değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Akgün, “Çok geniş yeşil alanlara sahip. Yatay yapılaşması dikkat çekti özellikle pandemi sürecinden sonra. Bunu fırsat bilen dolandırıcı grup, imara kapalı olan yerleri örneğin Büyükçekmece Göl havzasında olan Eskice Çiftliği bölgesi. Sanki buradaki arsaların imarı varmış gibi reklamlar yaparak vatandaşları, ‘son fırsat, son arsa kaldı, son tarla’ diyerek kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle uzun tatil günlerinde vatandaşın belediyeden istediği bilgiyi alamayacağını düşünerek reklamlar, ilanlar veriyorlar. Sakın kimse inanmasın, sakın paranızı çöpe atmayın. Para çok kıymetli ve değerli özellikle bu dönemde" dedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE TARLA ALMAYIN"

Bu tarz arazilerle ilgili vatandaşların belediyenin İmar Planlama Müdürlüğünden bilgi alması gerektiğini ifade eden Akgün, “Bilgi almadan Büyükçekmece’nin hiçbir yerinden arsa almayın. Hiçbir şekilde tarla almayın. Çok miktarda vatandaşımız mağdur edildi. Biz belediye başkanı sıfatımızla bu konuyu her vesile ile dile getiriyorum. 9 günlük tatil nedeniyle bu reklamlar, ilanların çoğaldığını görünce halka duyuruyorum. Bütün halkımızın duyarlı olmasını, belediyeden resmi bilgi almadan hiçbir yere yatırım yapmamasını tavsiye ediyorum. Geçen sene yine söylemiştim. ‘Bedava dahi olsa almayın’, çünkü alırsanız vergisi var. Büyükçekmece’de 200, 300 metrekare, 500 metrekare arsa olmaz. Planlı arsalarda bile arsanın minimum ölçüsü 2 bin metrekaredir. İnanmayın, dolandırıcı hepsi” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Kurban Bayramı dolandırıcılık Büyükçekmece hasan aygün
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