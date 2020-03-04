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Dolandırıcılar bu kez birbirlerini dolandırmaya kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Maltepe’de ormanlık alanda gasp edildiğini ve saldırıya uğradığını iddia eden iki kişi durumu polise bildirdi. Polis, ‘gasp edildik’ diyen şahısların aslında telefon dolandırıcılığı çetesinin üyeleri olduğunu, vatandaşlardan çaldıkları 49 bin TL parayı aralarında bölüşemeyince diğer çete üyelerini dolandırmaya çalıştıklarını tespit etti. Dolandırıcıların, birbirlerini dolandırmak için kurguladıkları plan adeta film senaryolarına taş çıkarttı.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre 9 kişiden oluşan bir grup ormanlık alanda kavga etti, ardından otomobillerle kısa süreli kovalamaca yaşayarak kazaya karıştı. Olay yerine gelen polisler, burada yaralı bir kişiye rastladı. Yaralı şahıs ile beraberindeki şahıs, tanımadıkları birkaç şahıs tarafından gasp edildiklerini iddia ederek şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Gülsuyu Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi görevlilerinin yaptığı çalışmalarda, olaya karıştığı belirlenen A.İ. isimli bir şahıs yakalandı. Şahsın ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlatan polis, olayın gasp değil de çete üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlık olduğunu tespit etti. Polis, iddiaya göre 9 kişiden oluşan telefon dolandırıcılığı çetesinin, Samsun’da bir vatandaşı 49 bin TL, Burdur’da bir vatandaşı 93 bin TL olmak üzere toplamda 142 bin TL dolandırdığını, fakat 93 bin TL’nin sahibinin paraya bloke koydurması nedeniyle bankadan çekemediklerini belirledi. Çete üyelerinin 49 bin TL parayı bölüşme konusunda tartışma yaşadıkları, tartışma sonrasında otomobillerle kısa süre kovalamaca yaşayarak kazaya karıştıkları belirlendi. Kaza sonrası çıkan kavgada ise şahıslardan birinin yaralandığı öğrenildi. Kavgada yaralanan bir kişi ile beraberindeki şahsın polise gasp edildiklerini belirterek şikayetçi oldukları anlaşıldı.

Konu ile ilgili olarak 5 kişi polis tarafından yakalanırken, çete üyesi olan diğer 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı maltepe

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