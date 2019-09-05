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Dolandırıcılar DMD kas hastası çocuğun parasına göz dikti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası oğlu Hüseyin Burkay’ı tedavi etmek için mücadele eden Burkay ailesi dolandırıcıların ağına takıldı.Baba Mehmet Burkay, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve oğlu Hüseyin Burkay’a yardım etmek istediğini söyleyen Kemal Kurt isimli hesap üzerinden 340 TL dolandırıldığı iddiasıyla Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılar DMD kas hastası çocuğun parasına göz dikti

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası oğlu Hüseyin Burkay’ı tedavi etmek için mücadele eden Burkay ailesi dolandırıcıların ağına takıldı.
Baba Mehmet Burkay, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve oğlu Hüseyin Burkay’a yardım etmek istediğini söyleyen Kemal Kurt isimli hesap üzerinden 340 TL dolandırıldığı iddiasıyla Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Mardin’in Artuklu ilçesi Kabala Mahallesinde yaşayan Mehmet Burkay DMD kas hastası oğlunu tedavisine destek sunmak için mücadele ederken, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti. 7 yaşındaki oğlu DMD kas hastası Hüseyin Burkay’ın sonu ölüme giden bir hastalığı olduğunu ve tedavisi için büyük bir mücadele verdiğini aktaran baba Mehmet Burkay, yaşadığı olayı İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Baba Burkay sosyal medyadan "geçmiş olsun" diye mesaj alması sonrası her şeyin başladığını ifade ederek, “Numaramı istedi. Beş dakika sonra beni aradı ve oğlumu, hastalığını sordu. Hastalıkla ilgili bana yardım edeceğini, çevresinin geniş olduğunu ve yardımcı olacağını söyledi bende duacı oldum. Ardından benim bir bankanın ATM’sine gitmemi söyledi. Bende yardım için valilik iznimin bittiğini söyledim ve bana aile harçlığı yollayacağını söyledi" dedi.
Kendisini Kıbrıs’tan aradığını ve bin, bin 500 Euro para yollanacağının söylendiğini aktaran baba Burkay, “Bana ne kadar para topladığımı sordu. Bende 18 bin lira topladığımı söyledim. Sen bu parayı nasıl toplayamadın dedi? Bu bizim bir günlük harcamamız dedi. Beni yönlendirmeye başladı. En son bana bankamatikten 9 bin 600 TL girmemi söyledi. Bende ATM kullanmayı bilmediğim için yazılar çıktı ve bunlar normal dedi. Belirli aşamaya geldikten sonra para çekmeye gelince burada bana para yatır yazdığını söyledim. O hesaba para aktarma yüzdelikli bir şey olduğunu söyledi. Normal olduğunu belirtti. Bu arada ısrarla adam oğlumun valilik hesabını göndermemi de istiyordu. Bende o hesaba para yatıramayacağını söyledim. Bana hesaba para aktarmak için para yatırmam gerektiğini yüzdelikli bir durum olduğunu söyledi. Bende cebimdeki parayı 340 TL’ye tamamladım. Hesap açtırabiliriz dedim. Bende parayı ATM’ye yatırdım. Sonra başka banka hesabımı istedi ve oraya gitmemi söyledi. İkinci bankanın ATM’sine gittim. Daha kartımı takmadan hesabında para yok dedi. Seni şubeye girip arayacağım dedi. Kapatış o kapatış” diye konuştu.
Para yatırdığı hesabın sosyal medyadan kendisine ulaşan Kemal Kurt hesabı adına değil, Emrah Demiral adına paranın yatırıldığını ifade eden baba, dolandırıldığını anlayınca dekont ile birlikte karakola giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Baba Burkay, “Oğlum ölümcül bir hastalıkla pençeleşiyor. Biz bunun için mücadele ettik. Oğlumun hastalığı ölüme giderken ona topladığım paralara göz koydu. Bunların bir an önce bulunmasını ve cezalarını almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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