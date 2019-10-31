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Dolandırıcılar dublör kullanıp, 50 milyon liralık arazilerini elinden aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:53 | Son Güncelleme

BURSA’da dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri Mehmet Ali Cengiz'e (75) ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğü’ne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da dolandırıcılar, kimliğini ele geçirdikleri Mehmet Ali Cengiz'e (75) ait 50 milyon lira değerindeki 4 ayrı araziyi, Tapu Müdürlüğü’ne götürdükleri dublör aracılığıyla kendi üzerlerine geçirdi. Mahalledeki emlakçıdan olayı tesadüfen öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hukuk mücadelesi başlatıp, arazilerin üçüncü kişilere satışını durdurdu.
​Merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Cengiz'in (75), çipli kimliği kayboldu. Kimliği ele geçiren dolandırıcılar, Cengiz'in Alaşar Mahallesi'ndeki 4 ayrı araziyi satmak için plan yaptı. Dolandırıcılar, Mehmet Ali Cengiz'e benzeyen bir kişiyi buldu. Dublör olarak kullandıkları bu kişiyle Osmangazi Tapu Müdürlüğü'ne giden dolandırıcılar, 50 milyon lira değerindeki arazileri üzerlerine aldı. Dolandırıcılar, arazileri satmak için müşteri aramaya başladı. Durumu öğrenen mahalledeki bir emlakçı, Mehmet Ali Cengiz’in yanına gelerek, "Mehmet Amca yerlerini niye sattın. Sattığın kişi de emlakçı aracılığıyla arazilere müşteri arıyor" dedi.
100 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDILAR
Arazileri değerlenmesi için yıllarca bekleten Mehmet Ali Cengiz ile eşi Rahmiye Cengiz, dolandırıldıklarını anlayınca şoke oldu. Dolandırıcıların 50 milyon liralık arazileri 100 bin liraya satışa çıkardığını öğrenen Mehmet Ali Cengiz, hemen avukatları aracılığıyla yasal işlem başlattı.
Osmangazi Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nden alınan tedbir kararlarıyla taşınmazlarının üçüncü kişilere satışı önlendi.
Ellerindeki tapuların kağıt parçasına döndüğünü belirten Rahmiye Cengiz, "Eşimin nüfus kağıdını ele geçiren dolandırıcılar, 50 milyon liralık arazilerimizi 100 bin liraya satışa çıkarmışlar. Biz bunu duyduk, hemen yargıya başvurduk. Eşime benzeyen birini bulup, tapuya götürmüşler, Şu anda elimizdeki tapular kağıt parçasına döndü. Hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.
AVUKATLARI, VATANDAŞLARI UYARDI
Cengiz ailesinin avukatları Engin Kara ve İsmail Duralar, devam eden yasal sürecin sonunda tapuları geri alacaklarına inandıklarını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de konu ile ilgili müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
Bursa Barosu avukatlarından Engin Kara, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kimliğini kaybeden ya da çaldıran kişilerin vakit kaybetmeden yeni kimlik belgesi çıkartmak için gerekli yerlere başvurmasını istedi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma, polis de dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

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