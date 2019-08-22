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Dolandırıcılar gazeteciye tosladı, dolandırıcı suçunu itiraf etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Vatandaşı dolandırmaya çalışan vicdansızlar bu sefer sert kayaya çarptı.

Vatandaşı dolandırmaya çalışan vicdansızlar bu sefer sert kayaya çarptı. Dolandırıcıları telefonda sıkıştıran muhabir, vatandaşı kandırmaya çalışanlara sağlam bir ders verdi.
Vatandaşı dolandırmaya çalışan telefon çetesi baltayı sert taşa vurdu. +90-212-918-02-18 numarası üzerinden “Yaptığınız internet alışverişleri sayesinde reklam ve tanıtım amacıyla Samsung Galaxy S8 kazandınız Bilgi: 0212-945-95-85 arayın” mesajını gönderen dolandırıcılar, işlemlerini kurumsal bir firma adı altında gerçekleştirdi. Durumu fark eden muhabir ise o anları kayda aldı. Sözde müşteri hizmetleri kılıfını uyduran dolandırıcılar, telefondaki muhabire 2 bin TL civarında telefon kazandığı ve kargo yoluyla gönderileceği yalanını söyledi. Yalan daha bitmeden kargo ücreti olarak 149 TL gibi bir rakam ödeneceği söylendi. Dolandırıcı, son günlerde artan dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi için ödenecek bu miktarın telefon için garanti ücreti olduğunu da söyledi. Muhabirin telefonda sorduğu sorular ile sıkıştırdığı dolandırıcılar, sorulara cevap vermeyerek telefonu kapattı. En son yapılan telefon aramasında ise dolandırıcı suçunu itiraf ederek, “Ne istiyorsun kardeşim bizden bir ... yedik” dedi.
Muhabir, dolandırıcıların adını kullandığı kurumun müşteri hizmetlerini de arayarak görüştü. Yapılan görüşmede müşteri hizmetleri temsilcisi, son günlerde birçok müşterinin bu konu ile ilgili arama yaptığını ve bundan dolayı bilgi aldıklarını aktardı. Müşteri temsilcisi, böyle bir kampanyanın firmalarında bulunmadığını, bazı dolandırıcıların müşterilere mesaj atarak kandırmaya çalışıldıklarını söyledi. Temsilci, elektronik eşya, cep telefonları ve beyaz eşya ile ilgili gelen mesajlara ilgi gösterilmemesi ve işlem yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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