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Dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dolandırıcılık operasyonunda, bir otomobilin satışı esnasında yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Burak U.’ya ait 157 bin lira değerindeki otomobilin satışı esnasında yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği dolandırıcılık operasyonunda, bir otomobilin satışı esnasında yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Burak U.’ya ait 157 bin lira değerindeki otomobilin satışı esnasında yaşanan dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, satışın ardından banka ödeme emrini iptal ettirip kentten ayrılan şüphelilerin yakalanması yönelik, çevre illerin emniyet müdürlüklerine bilgi verdi.
Dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 1’i kadın 3 şüpheli Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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