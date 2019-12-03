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Dolandırıcılar, mimarın 2 milyon 700 bin TL'sini alıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da, mimar N.Ü.'yü "Emniyetten arıyoruz" diyerek kandıran ve yaklaşık 2 milyon 733 bin TL değerinde döviz ve altınını alan dolandırıcılar, ortadan kayboldu. N.Ü.'nün şikayetinin ardından harekete geçen polis, dolandırıcıları arıyor.

Müslim SARIYAR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, mimar N.Ü.'yü "Emniyetten arıyoruz" diyerek kandıran ve yaklaşık 2 milyon 733 bin TL değerinde döviz ve altınını alan dolandırıcılar, ortadan kayboldu. N.Ü.'nün şikayetinin ardından harekete geçen polis, dolandırıcıları arıyor.
Ankara Barbaros Mahallesi’nde oturan mimar N.Ü.'yü (68), evindeyken telefonla arayan bir kişi, "Emniyetten arıyoruz. Terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüyoruz. Örgüt üyelerinin isminizi kullandığını tespit ettik. Size yardım edeceğiz. Evdeki altın ve dövizleri toplayın ve vereceğim adrese getirip, teslim edin" dedi. Arayan kişi, N.Ü.'den telefonu kapatmamasını istedi ve onu yönlendirmeye başladı. Endişeye kapılan N.Ü., telefonu kapatmadan, evdeki döviz ve altınları bir çantaya koyup, dışarı çıktı.
DOLANDIRICILARIN BULUNDUĞU ARACA ÇANTAYI ATTI
Telefonu kapatmayan N.Ü. ile konuşmaya devam eden dolandırıcılar, yaklaşık 2 milyon 733 bin TL karşılığındaki 160 bin ABD doları, 46 bin Euro ve 845 cumhuriyet altını bulunan çantayı dolandırıcıların bulunduğu aracın açık olan penceresinden içeri attı.
Aracın hızla uzaklaşmasının ardından dolandırıldığını anlayan mimar N.Ü., Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne giderek, şikayetçi oldu.
Polis, N.Ü.'nün parayı teslim ettiği noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, görüntüsü yansıyan 1.75 boylarında 70-75 kg ağırlığında esmer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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