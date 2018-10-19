HABER

Dolandırıcılar polisten kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:26 | Son Güncelleme

Rize'de telefonla aradıkları kadını, "banka hesaplarının terör örgütünce ele geçirildiği"ni söyleyerek kandıran ve 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile dövizini alan 2 şüpheli, devriye görevini yürüten emniyet güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de, telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtan ve 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile dövizini alan 2 şüpheli, emniyet güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'de yaşayan N.O'yu telefonla arayan bir kişi, "banka hesaplarının terör örgütünce ele geçirildiği"ni belirterek, sorunun çözülmesi için evine gelecek sivil polislere altınlarını ve parasını vermesini istedi.

Kendisini arayanlara inanan N.O, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini evine gelen kişilere teslim etti.

Bu sırada Müftü Mahallesi ve çevresinde devriye görevini yürüten Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekibi, Kırşehir plakalı bir araçtaki kişilerden şüphelenerek otomobili takibe aldı.

M.K'nin araçtan inerek elindeki poşetle bir binaya girip çıkması üzerine şüphelinin üzerini arayan polis, kimlik kontrolü de yaptı. M.K'nin üzerinde çok miktarda ziynet eşyası ile döviz bulundu.

Yapılan araştırmada, şüphenin 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi N.O'dan aldığı belirlendi.

M.K. ile araçta bekleyen S.A. gözaltına alındı. Ziynet eşyası ve para ise N.O'ya teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PARTNERRevani tatlısı nasıl yapılır?Revani tatlısı nasıl yapılır?
Tarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulunduTarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulundu
Vali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'ndeVali Şahin, Adıyaman Tanıtım Günleri'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Rize telefonla dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast planı! Dev operasyonla yakalandılar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında flaş gelişme! Başkonsolosluk çalışanları ifade veriyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İzmirli gençler Triwi ile meme kanserine erken teşhis sağlıyor

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İstanbul Boğazı'nda iki savaş gemisi ve denizaltı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.