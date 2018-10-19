Dolandırıcılar polisten kaçamadı

RİZE (AA) - Rize'de, telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtan ve 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile dövizini alan 2 şüpheli, emniyet güçlerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Rize'de yaşayan N.O'yu telefonla arayan bir kişi, "banka hesaplarının terör örgütünce ele geçirildiği"ni belirterek, sorunun çözülmesi için evine gelecek sivil polislere altınlarını ve parasını vermesini istedi.
Kendisini arayanlara inanan N.O, 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini evine gelen kişilere teslim etti.
Bu sırada Müftü Mahallesi ve çevresinde devriye görevini yürüten Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekibi, Kırşehir plakalı bir araçtaki kişilerden şüphelenerek otomobili takibe aldı.
M.K'nin araçtan inerek elindeki poşetle bir binaya girip çıkması üzerine şüphelinin üzerini arayan polis, kimlik kontrolü de yaptı. M.K'nin üzerinde çok miktarda ziynet eşyası ile döviz bulundu.
Yapılan araştırmada, şüphenin 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi N.O'dan aldığı belirlendi.
M.K. ile araçta bekleyen S.A. gözaltına alındı. Ziynet eşyası ve para ise N.O'ya teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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