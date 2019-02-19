HABER

Dolandırıcılar teknolojinin ’bir tık’ önünde

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler bularak insanların canını yakmaya devam ediyor.Avukat Saygun Çelebi, gelişmeleri takip eden dolandırıcıların teknolojinin bir tık ötesinde olduğunu belirterek, yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları uyardı.

Dolandırıcılar teknolojinin ’bir tık’ önünde

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler bularak insanların canını yakmaya devam ediyor.
Avukat Saygun Çelebi, gelişmeleri takip eden dolandırıcıların teknolojinin bir tık ötesinde olduğunu belirterek, yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları uyardı. Çelebi, "Teknoloji sadece iyilik için değil kötülük için de kullanılıyor. Teknolojinin vicdanı ve ahlakı yoktur. Hal böyle olunca teknoloji dolandırıcılık gayesiyle hareket edenlere hizmet ediyor. Bu işi meslek haline getirenler yeni yeni yöntemler buluyorlar. Açıklar kapandıkça, açıklara engel olacak ya da bir adım öne geçecek fiillerde bulunuyorlar. Özellikle hakim, savcı ya da polis rolünde aramalardan sonra karşılaştığımız dolandırıcılık vakaları ise bankalarda kayıtlı telefon numaralarının değiştirilmesi şeklinde. Vatandaşa ait telefon numarasındaki mesajlar, ilgili operatör aranarak başka bir telefona yönlendiriliyor. Bu yapıldıktan sonra bankanın internet şubesinden gelen mesajlar o yönlendirmenin yapıldığı ve dolandırıcılara ait telefon numaralarına gittiği için internet şubesine rahatlıkla girebiliyorlar. Benim müvekkilim bunu ancak mesajların yönlendirildiği uyarısı kendisine geldikten sonra anlayabildi. Biz bankalara hemen müdahale ederek hesaplara bloke koyulmasını istedik. Müvekkilimiz herhangi bir zarara uğramadı. Ama bunun gibi birçok kişiyi de mağdur edildiğini biliyoruz" dedi.
Başka bir dolandırılma şeklinden de bahseden Çelebi, "Bir program kullanarak vatandaşın yakınına ait bir telefon numarasını ele geçiriyorlar. Sonra vatandaşı arayarak, evladınız bizim yanımızda. Hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor gibi aynı hikaye orada da anlatılıyor. Hesaplarınızı buraya aktarın, biz operasyon yapacağız. Yakınınız da elimizde, birazdan onun telefon numarasından arayacağız deniliyor ve onun numarasından aranıyor. Bu işlem bankadan para aktarılıncaya kadar devam ediyor" diye konuştu.

"Bankalara ve operatörlere yaptırım uygulanmalı"
Bankalara ve operatörlere çağrıda bulunan Çelebi, "Bankaların, sesli uyarı sisteminin dışında bizzat bankaya gelmeden hiçbir şekilde telefon numarasıyla işlem yapmaması, telefon operatörlerinin ise hatlarımızla ilgili herhangi bir şekilde sim kart iptali ya da yönlendirilmesi olduğu zaman kimliğimizi veya bizzat şahsımızı görmeden işlem yapmayın şeklinde talimat vermeleri gerekiyor. Bu sayede hem bankalar hem de cep telefonu operatörleri telefonla mesaj yönlendirmenin yolunu kapatacaklardır. Aksi takdirde bu dolandırıcıların hızına yetişmek maalesef zor. Her zaman teknolojinin bir tık önündeler. İnternet çağında olduğumuz için gençlerin bir çoğu bu dolandırıcılık olaylarını haberlerden duyuyor. Bu tip dolandırıcılara aldananlar genelde orta yaş veya orta yaş üstü grubu. Savcılarımız da bu tür soruşturmalarda yetki karmaşası içerisinde. Acaba bu suç bilişim mi, yoksa dolandırıcılık suçu mudur diye düşünüyorlar. Dosyalar savcılıklar arasında gidip geldikçe ister istemez bu insanların ekmeğine yağ sürülüyor. Burada devletimize düşen görev, bu tür dolandırıcılıkta verilen cezaların caydırıcı olması. Banka ve operatörlere de bir yaptırım uygulanması lazım" dedi.
Kargonuz geldi yalanının dakikası 200 lira
"Kargonuz geldi. Şu numarayı arayın. Geri dönüş yapmazsanız kargonuz geri gönderilecektir" gibi mesajlara itibar edilmemesini isteyen Çelebi, o numaralar arandığında dakikası 100 ila 200 lirayı bulan ücretlerin faturalara yansıtıldığını sözlerine ekledi.

Dolandırıcılar teknolojinin ’bir tık’ önünde

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.