Dolandırıcılar teknolojinin ’bir tık’ önünde

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılar yeni yöntemler bularak insanların canını yakmaya devam ediyor.

Avukat Saygun Çelebi, gelişmeleri takip eden dolandırıcıların teknolojinin bir tık ötesinde olduğunu belirterek, yeni dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları uyardı. Çelebi, "Teknoloji sadece iyilik için değil kötülük için de kullanılıyor. Teknolojinin vicdanı ve ahlakı yoktur. Hal böyle olunca teknoloji dolandırıcılık gayesiyle hareket edenlere hizmet ediyor. Bu işi meslek haline getirenler yeni yeni yöntemler buluyorlar. Açıklar kapandıkça, açıklara engel olacak ya da bir adım öne geçecek fiillerde bulunuyorlar. Özellikle hakim, savcı ya da polis rolünde aramalardan sonra karşılaştığımız dolandırıcılık vakaları ise bankalarda kayıtlı telefon numaralarının değiştirilmesi şeklinde. Vatandaşa ait telefon numarasındaki mesajlar, ilgili operatör aranarak başka bir telefona yönlendiriliyor. Bu yapıldıktan sonra bankanın internet şubesinden gelen mesajlar o yönlendirmenin yapıldığı ve dolandırıcılara ait telefon numaralarına gittiği için internet şubesine rahatlıkla girebiliyorlar. Benim müvekkilim bunu ancak mesajların yönlendirildiği uyarısı kendisine geldikten sonra anlayabildi. Biz bankalara hemen müdahale ederek hesaplara bloke koyulmasını istedik. Müvekkilimiz herhangi bir zarara uğramadı. Ama bunun gibi birçok kişiyi de mağdur edildiğini biliyoruz" dedi.

Başka bir dolandırılma şeklinden de bahseden Çelebi, "Bir program kullanarak vatandaşın yakınına ait bir telefon numarasını ele geçiriyorlar. Sonra vatandaşı arayarak, evladınız bizim yanımızda. Hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor gibi aynı hikaye orada da anlatılıyor. Hesaplarınızı buraya aktarın, biz operasyon yapacağız. Yakınınız da elimizde, birazdan onun telefon numarasından arayacağız deniliyor ve onun numarasından aranıyor. Bu işlem bankadan para aktarılıncaya kadar devam ediyor" diye konuştu.