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Dolandırıcılar yaşlı kadınları hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Samsun'da, telefon dolandırıcılığı yöntemi ile 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek, yaşlı kadınların ziynet eşyaları ve paralarını alan 1'i Suriye uyruklu 3 şüpheli, yakalandı.

Dolandırıcılar yaşlı kadınları hedef aldı

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde tek başına yaşayan N.A.'yı (70), 8 Ocak'ta polis olduğunu öne sürerek arayan çete üyeleri, 'Evinize gelecek polisler arama yapacak. Aramadan önce elinizdeki bütün ziynet eşyalarını ve parayı polise teslim edin. Eğer aramada daha fazlası bulunursa tamamına el konulacak' dedi. Ardından çete üyesi Serhat İ. (25) eve giderek N.A.'dan 2 bin dolar, 6 bin TL ve 40 gram altın alıp, 'Soruşturma sonrası paranız size teslim edecek, geçmiş olsun' deyip evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan N.A. polisi arayarak, 'Kefen param çalındı' diyerek ihbarda bulundu. 22 Ocak'ta ise İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde F.E.'nin (63) yine aynı yöntemle 3 bin TL, 30 gram altın, 4 çeyrek ve 1 yarım altını alındı.

OTOMOBİL YAKALATTI

Şikayet üzerine bina çevresinde bulunan bütün güvenlik kameralarına el koyan ekipler, 31 KH 319 plakalı otomobilin iki binanın çevresinde göründüğünü tespit etti. Takibe alınan aracın, olayların ardından Havza yönüne gittiğini belirledi. Harekete geçen polis, otomobili ve içinde bulunan Serhat İ., dayısı Necati K. (36) ve Suriye uyruklu Muhammed M.'yi (33) gözaltına aldı. Araçta arama yapan polis, dolandırıcılık yoluyla elde edilen ziynet eşyası ve parayı da ele geçirdi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, konuyla ilgili şikayetçi olan kadınlar ise evlerine gelerek arama yapan sahte polisin Serhat İ. olduğunu doğruladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Otomobilde ele geçirilen ziynet eşyası ve paralar ise sahiplerine teslim edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun dolandırıcı FETÖ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir de suriyeli dolandiricimiz eksikti. yerliler az varmış gibi.
doldur Türkiye ye karnı doydular ondan sonra hırsızlık yap gönderin Suriye ön saflarda yer alsınlar benim askerim ölene bunlar ölsün yaşlı kadın alın gerisi gitsin savaş sin
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