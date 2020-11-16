HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: “Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu”

Dolandırıcılara 41 bin lirasını kaptıran şahıs: “Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu”

16.11.2020 09:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da yaşayan bir vatandaş, kredi kartından 41 bin liralık harcama yapıldığını fark edip dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.

Ordu’da yaşayan bir vatandaş, kredi kartından 41 bin liralık harcama yapıldığını fark edip dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. O günden bu yana uyku uyuyamadığını ifade eden şahıs, psikolojisinin de bozulduğunu ifade etti.
Altınordu ilçesinde ticaretle uğraşan 50 yaşındaki 3 çocuk babası Rıza Pelit, ilk olarak 7 Eylül tarihinde kendi adına kayıtlı olan cep telefonu hattının tanımadığı kişiler tarafından bilgisi dışında iptal edildiğini fark etti. Bu durum sonrasına müşteri temsilcisi ile görüştüğünde, kimlik bilgileri doğrultusunda hattının yenilendiğini ancak kendisinin böyle bir işlem yapmadığını iddia eden Pelit, iki gün sonra ise daha büyük bir şok yaşadı. Pelit, kredi kartı ile bir ödeme yapacağı esnada, 56 bin lira limiti bulunan kredi kartının ‘yetersiz bakiye’ uyarası verdiğini görünce banka ile iletişim kurdu. Kredi kartı kullanılarak Konya’daki bir yem fabrikasından 41 bin liralık ürün alındığının öğrenilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Pelit, savcılığın yolunu tuttu.

“Konya’da işlem yapıldığı gün görevde olduğuma dair belge var”
Dolandırıcılar, kredi kartı ile işlem yaptığı gün Ordu’da görevde olduğunu ve bunun belgeli olduğunu aktaran Pelit, “Bunu öğrenince şaşırdım. 9 Eylül tarihinde ise sanayide borcumu ödemek için kredi kartı kullanmak istedim. Hesabı ödeyeceğim esnada limit yetersizliği olduğunu söylediler. Bu sefer bankanın müşteri temsilcisi ile görüştüm ve bana Konya’da bulunan bir yem fabrikasından 41 bin liralık işlem yapıldığı bilgisi verildi. Ben böyle bir yem fabrikasından ürün almadığım için savcılığa suç duyurusunda bulundum ve kartımı iptal ettirdim” dedi.

“Bu bilgilere nasıl ulaşıyorlar?”
Bankanın verdiği cevap üzerine yem fabrikası ile görüştüğünü anlatan Pelit, “Benim adıma anne kızlık soyadını ve tüm bilgileri paylaşarak ve imza kullanılarak yem alındığını ve paranın çekildiği bilgisi verildi. Ben de kendilerine böyle bir imzamın olmadığını söyledim. Başkaları tarafından ben dolandırıldım, kimse benim gibi bir olay yaşamasın. Hesabımdan 41 bin TL para çekmişler” diye konuştu.

“Dolandırıcıyı 13 defa aradım ama telefonuma bakmadı”
Konya’daki yem fabrikası yoluyla dolandırıcılara ulaştığını ancak görüşemediğini anlatan Pelit, “Benim kartımdan bu parayı kim çektiyse ve tüm bilgilerimi kim nereden aldı? Ben bunların bulunmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Uykularım kaçtı, psikolojim bozuldu”
Dolandırıldığını anladığı günden bu yana gözüne uyku girmediğini ifade eden Rıza Pelit, psikolojisinin de bozulama noktasına geldiğini anlatarak, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
Balıkesir merkezli 11 ilde operasyon!Balıkesir merkezli 11 ilde operasyon!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

İstanbul'da şüpheli paket paniği! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da panik anları! Çok sayıda polis sevk edildi

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 11 ilde operasyon!

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

Bu sabah İstanbul!

Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı

Yolcu minibüsü yön levhası direğine çarptı

Arnavutköy'de tamirhanede yangın paniği

Arnavutköy'de tamirhanede yangın paniği

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Kocaeli'de zihinsel engelli şahıs tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.