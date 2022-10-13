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  4. Dolandırıcılara inandı, ne parası kaldı ne altını! Yanına gelen polise inanmadı

Dolandırıcılara inandı, ne parası kaldı ne altını! Yanına gelen polise inanmadı

13.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta meydana gelen olayda önce 51 bin 800 TL'yi dolandırıcılara kaptıran kadın, daha sonra yine dolandırıcılarla konuşarak ziynet eşyalarını bozdurup bankaya geldi. Kadının bu durumundan şüphelenen görevliler polise ihbarda bulundu ancak yaşlı kadın gelenlerin gerçek polis olduğuna inanmadı. Güçlükle ikna edilen kadın kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olay, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerindeki bir banka şubesinde yaşandı. İddiaya göre, kendisini Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Ö.S. olarak tanıtıp sahte sicil numarası veren bir kişi, aradığı kadını banka hesabında ki 51 bin 800 TL’sini hesabına yatırarak dolandırdı. Dolandırıcıların ziynet eşyalarını da bozdurup aynı hesaba yatırmasını istediği kadının ikinci kez bankaya geldi. Bu sırada kadının sürekli telefonla görüştüğünü fark eden görevliler dolandırıcılıktan şüphelenip polise haber verdi.

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DOLANDIRICILARA İNANDI, POLİSE İNANMADI

Olay yerine gelen gerçek polislere inanmayan kadın güçlükle ikna edilebildi. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, ifadesi alınmak üzere Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Emniyette ifadesi alınan kadın kendisini dolandıran kişiden şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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(İHA)

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Zonguldak
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